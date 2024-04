Una mujer de 38 años de edad perdió la vida tras ser apuñalada junto a su bebé durante un ataque; su hija fue salvada.

Hechos trágicos se vivieron dentro de un centro comercial de Sidney después de que una mujer perdiera la vida durante un ataque que sufrió junto a su bebé, sin embargo, su hija sobrevivió después de que ella la salvara.

De acuerdo con medios locales, la mujer de 38 años de edad fue atacada mientras se encontraba con su hija de nueve meses en un centro comercial.

La menor de edad tras el hecho violento fue operada de emergencia por lo que ahora se encuentra estable, pero su madre se unió a las otras seis víctimas mortales que dejó este hecho, así lo dio a conocer la familia.

En un comunicado que fue difundido por los medios, se detalló que la intervención a la niña duró una hora y que actualmente se encuentra bien, sin embargo, lamentaron la muerte de su madre:

“Hoy estamos sobrecogidos por la terrible pérdida de Ashlee, una bella madre, hija, hermana, pareja, amiga y excepcional ser humano en general y mucho más”, reza el comunicado, en que los familiares agradecen las muestras de apoyo de la población y el esfuerzo del equipo médico que salvó la vida de la bebé”, escribieron los familiares.

#BREAKING : The mother of the stabbed 9-month-old baby has died from her wounds.#Sydney #Australia #WestfieldBondiJunction #Stabbing #ALERT pic.twitter.com/dAO74E6grx

— upuknews (@upuknews1) April 13, 2024