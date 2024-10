El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, el empresario Donald Trump, lanzó un comunicado oficial expresando su opinión acerca de los ataques con misiles iraníes a Israel.

Tras el ataque con misiles orquestados por la República Islámica de Irán hacia el Estado de Israel; el expresidente Donald Trump, comenta sobre el ataque, agitando la amenaza de una posible Tercera Guerra Mundial.

Por su parte, el Asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, promete llegar a las concecuencias con Teherán. El funcionario asegura que las fuerzas armadas de Estados Unidos estarán dispuestas a apoyar a Israel en caso de que lo requiera y que reitera que el ataque iraní fue una escalada más en el conflicto que se vive en Medio Oriente.

Jake Sullivan says “obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event”

Was Israel exploding devices across Lebanon obviously a significant escalation, how about bombing and invading it? Remind me again, is genocide a significant event? pic.twitter.com/NtfQ61ZkHB

— Assal Rad (@AssalRad) October 1, 2024