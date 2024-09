Aquí te contamos que ha sido de Leslie Abramson, la abogada de los hermanos Menéndez, de quienes está inspirada la serie ‘Monstruos’.

El pasado 19 de septiembre llegó a Netflix Monstruos, serie antológica que explora historias de crímenes y asesinatos, misma que está basada en la historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes fueron condenados por el homicidio de sus padres el 20 de agosto de 1989.

José y Kitty Menéndez (padres) recibieron varios disparos a quemarropa en su mansión de Beverly Hills. Los hermanos, que tenían 21 y 18 años en ese momento, inicialmente le dijeron a la policía que encontraron a sus padres muertos cuando llegaron a casa.

Ante ello, fueron juzgados y condenados por el parricidio, luego de que los hermanos afirmaron que habían cometido los asesinatos en defensa propia después de años de presuntos abusos físicos, emocionales y sexuales.

Sin embargo, la fiscalía, argumentó que lo habían hecho presuntamente para heredar su dinero; dicho acto les valió que fueran sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Pero ¿qué ha sido de Leslie Abramson, abogada de los hermanos Menéndez, sobre quienes se realizó la serie documental de Netflix, Monstruos, creada por Ryan Murphy e Ian Brennan?

De acuerdo con InTouch, Leslie Abramson obtuvo su título de Universidad de California en Los Ángeles y aprobó el examen Colegio de Abogados del Estado de California en 1970.

Se desempeñó durante 6 años en la Oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles, hasta que centró su trabajo en casos complejos, incluido el de los hermanos Menéndez, a quienes salvó de la inyección letal, tras convencer al jurado que los señalados como culpables no eran asesinos, solo víctimas de las circunstancias, situación que generó que muchos se llegaran a cuestionar si eran inocentes o no e incluso a cuestionar la clase de abogada que era por defender a criminales de esa talla.

También, dentro de su cartera, se encuentra el caso de Arnel Salvatierra, acusado por el asesinato de su padre y el de Phil Spector, acusado por asesinar a la actriz Lana Clarkson y Ricky Sanders.

Sin embargo, fue con el caso de los hermanos Menéndez que ganó fama por su tenacidad y controversial manera para defender a sus clientes.

No constante, su trabajo no solo se quedó en los tribunales, ya que Leslie decidió lanzar el libro “The Defense Is Ready: Life In The Trenches Of Criminal Law”, publicado en febrero de 1997.

Dicho material ofrece a los lectores una visión del sistema judicial y las implicaciones que tiene su trabajo en los complicados e impresionantes casos que ha llevado.

Sin embargo, a pesar de su reconocida trayectoria, Abramson, de quien se sabe se casó 2 veces y tiene dos hijos: su hija Laine del primer matrimonio y un hijo adoptivo del segundo, actualmente se encuentra retirada de la vida profesional.

