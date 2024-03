Será el Dolby Theatre el recinto que albergue la edición número 96 de los Premios Oscar el próximo domingo 10 de marzo. Esta ceremonia tendrá el honor de contar una vez más con el conductor Jimmy Kimmel en el timón de presentador principal, así como también a presentadores como Michael Keaton, Regina King, Rita Moreno, Ramy Youssedd y hasta Bad Bunny.

Entre las películas nominadas a Mejor Película y Mejor Película Extranjera se encuentran The Holdovers, American Fiction, Barbie, Poor Things, Oppenheimer, Past Lives, Anatomy of a Fall, Maestro, Killers of the Flower Moon, La sociedad de la nieve, Perfect Days, The Zone of Interest, entre otras.

Sobre estas, una de las cosas que más interesan a los usuarios más curiosos es el presupuesto que invirtieron en ellas. Por tanto, recopilamos las cintas que más presupuesto invirtieron para su realización.

Dinero a la gran pantalla

La posible despedida de Harrison Ford como el mítico Indiana Jones en Indiana Jones and the Dial of Destiny fue nominada a Mejor Música Original por las composiciones de John Williams. Se estima que esta cinta contó con un presupuesto para su realización que ronda los 295 millones de dólares.

La primera de dos partes de la más reciente entrega de la saga de Mission Impossible, Dead Reckoning Part One, se encuentra nominada a Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales. Esta cinta producida por Paramount contó con un presupuesto estimado de 291 millones de dólares.

La más reciente película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, es una de las que tuvo un presupuesto bastante amplio. Fueron 200 millones de dólares los que se invirtieron por su realización, mismo que fue dado por Apple Original Films, a través de Apple TV+.

El largometraje Napoleon, dirigido por Ridley Scott, pese a no haber sido nominado a Mejor Película, sí cuenta con nominaciones en las categorías de Mejor Diseño de Producción, Mejor Diseño de Vestuario y Mejores Efectos Visuales. Se estima que su presupuesto fuera de 200 millones de dólares.

La última apuesta de Pixar por no pasar desapercibido en los premios es Elemental, cinta animada que se encuentra nominada a Mejor Película Animada. Al igual que la cinta de Martin Scorsese y la película de época del director de Alien, se estima que su presupuesto ronda los 200 millones de dólares.