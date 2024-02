Uno de los aspectos previos a los Premios Oscar que más causan furor es el quién será la persona que presentará los premios. A estas alturas, sin embargo, ya lo sabemos todos: será Jimmy Kimmel (Nueva York, 1967), el famoso host del aún más famoso late-night show, Jimmy Kimmel Live!.

Habrá, seguro, quien no siga la carrera del también comediante neoyorquino, pero seguro lo han visto por algún espacio televisivo. Probablemente en alguna de las tres conducciones que ha tenido de los Premios Emmy en 2012, 1016 y 2020. O quizá en sus pasadas conducciones en los mismos Premios Oscar en los años 2017, 2018 y 2023. O claro, más comúnmente, en su propio programa, el antes mencionado late-night, mismo que ha conducido por más de veinte años.

Pero, ¿quién es Jimmy Kimmel?

De raíces italianas, el conductor y guionista nacido en Brooklyn tiene un amplio recorrido por los medios más concurridos de los últimos tiempos. Pero comenzó su camino en la radio, inspirado por David Letterman, una de las leyendas vivientes de la televisión estadounidense, en la Universidad de Nevada y después en la KZOK-FM, en Seattle. Sin embargo, fue hasta su arribo en KROQ-FM, ya en Los Ángeles, que consiguió la estabilidad que estuvo buscando.

Aunque provechoso, su paso por la frecuencia modulada no fue tan duradero. Más porque sus aptitudes, tan hondas, daban para mucho más que estar tras un micrófono. Entonces pronto cayó en la fiereza de la televisión. Primero haciendo trabajos tras bambalinas en Fox y más tarde siendo co-conductor de Win Ben Stein’s Money junto a Ben Stein en Comedy Central. A la par, co-condujo también The Man Show, otro de sus saltos dentro del canal de comedia, pues se dio el lujo de co-escribir y co-producir otros programas para ese canal y para MTV2.

Así, tras su salida definitiva de Comedy Central en 2003, Kimmel pasó a tener su propio show, el ya mencionado Jimmy Kimmel Live! en la cadena ABC. Aunque el éxito ha predominado en su carrera y podríamos decir que desde que inició su propio show “el resto ha sido historia”, se pasarían por alto algunos de los momentos más propios del también productor.

Por ejemplo, ha aparecido en películas en las que recurrentemente actúa de él mismo: Windy City Heat (2023), The Aristocrats (2005), Hellboy II: The Golden Army (2008), Project X (2012), Ted 2 (2015), entre otras.

Aunque su fortaleza es su propio show, no se ha privado de participar en otros programas como Live with Regis and Kelly, The Howard Stern Show, Late Show with David Letterman, entre otros.

Dentro de sus logros también aparecen dos casas productoras, un encuentro de basquetbol con el senador Ted Cruz para recaudar fondos, un podcast con figuras como Seth Meyers y John Oliver, un Premio Record Guiness, una co-conducción junto a Lebron James y muchas cosas más.

Verlo por cuarta ocasión conduciendo los Premios Oscar no será, en definitiva, algo de lo que podamos arrepentirnos después.