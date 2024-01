Un Boeing 747-8 aterrizó de emergencia luego de que se incendió el motor durante su despegue.

Este viernes pasajeros de un Boeing 747-8 de la aerolínea Atlas Air, vivieron momentos de pánico y terror luego de que se incendiara el motor de la aeronave durante su despegue en Miami.

De acuerdo con medios locales, el vuelo 5Y95 de Atlas Air, con destino a San Juan de Puerto Rico, sufrió problemas en el motor número 2 después de despegar del Aeropuerto Internacional de Miami, Florida (MIA), debido a un mal funcionamiento, lo que causo que este se incendiara.

Esto sucedió posterior a su despegue de la aeronave a las 22:32 y regreso a la 22: 46, es decir, 14 minutos después.

Asimismo, se detalló que tras el aterrizaje se llamó a los bomberos de Miami-Dade, quienes reportaron que afortunadamente no hubo heridos que lamentar.

Por otro lado, la aerolínea, a través de un comunicado explicado por Reuters, señaló que “la tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó sana y salva al MIA”.

Además, detalló que se llevará a cabo una inspección para determinar la causa del incidente ocurrido esta madrugada de viernes:

“En Atlas, la seguridad es siempre nuestra principal prioridad y realizaremos una inspección exhaustiva para determinar la causa”. Posterior a este suceso han acudido el Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade y han reportado que no hay heridos”.

