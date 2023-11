El Senado tiene todo el derecho a disentir sobre la terna que envió para ocupar el lugar que quedó vacante en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la renuncia del ministro Arturo Zaldívar, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia diaria, que este viernes realizó en Santa Lucía del Camino, Oaxaca, el mandatario aseveró que tiene que garantizar el derecho a disentir, “imagínense que todos pensáramos igual, esto es una democracia, hay libertades y va a resolver el senado”.

Te podría interesar: Invertirá empresa danesa 10 mil millones de dólares para producir hidrógeno verde en Ixtepec

López Obrador sostuvo que la terna que propuso, integrada por Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos González, cumple con los requisitos legales para incorporarse a la SCJN.

Aseguró que en este caso, como en ningún otro, tratará de influir entre los senadores para que alguna de las tres salga electa para llegar a la Suprema Corte.

El procedimiento, insistió, estará a cargo del Senado y sus integrantes serán los que decidirán, incluso con el voto en urna que será secreto.

“Nunca he abogado por una persona de las ternas que he enviado, nunca lo he hecho, (decir) ‘hay va la terna pero considero más conveniente a esta compañera o a este compañero, no’

“Que decidan a quienes corresponde, las tres son de primera, los adversarios piensan distinto, pero las tres son excelentes”, enfatizó el mandatario.

Sobre Ríos González, quien actualmente es su consejera jurídica en la Presidencia, recordó que también estaba el frente del mismo cargo cuando, como jefe de Gobierno de la Ciudad de México, pelearon para evitar el pago de una indemnización por mil 810 millones de pesos por el paraje San Juan y demostraron que era un fraude.

Sobre Batres, quien también labora en la Consejería Jurídica de la Presidencia, exaltó que proviene de una familia que siempre ha luchado por la justicia, “desde el papa, cuando luchar en la oposición era arriesgar la vida; cuando se empezó a luchar por la democracia en la clandestinidad”.

“Como no voy a tener confianza en Lenia, ni modo que va a llegar a la Suprema Corte a proteger a las empresas extranjeras del sector petrolero, eléctrico como lo hacen los que están. No, no. Ella tiene otra formación”, dijo López Obrador.

Finalmente, sobre Alcalde Luján, comisionada de Operación Sanitaria en la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitario (Cofepris) y hermana de la secretaria de Gobernación, el presidente ensalzó sus orígenes familiares.

“Ella de primera, abogada que ha llevado a cabo toda la limpieza de la Cofepris, crearon el organismo para dar las licencias en todo lo relacionado con las medicinas; era un botín, como mucho otros que daban permisos para la venta de medicinas al que tenía influencias, agarraderas o daba dinero, así estaba la Cofepris”, apuntó el mandatario.

CSAS