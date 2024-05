Por “estar muy gordo”, es que un padre obligó a su hijo a correr por una cinta en un gimnasio de manera extrema; el menor murió.

A través de las redes sociales se difundió el video del momento en que un padre obligó a su hijo de 6 años a correr de manera extrema en la cinta porque “estaba muy gordo”.

En el clip se aprecia que el infante no puede mantener el ritmo rápido de la cinta que está en alta velocidad además de estar inclinada.

El niño no pudo soportarlo y cayó, pero el papá lo levantó de manera brusca y lo puso otra vez en la cinta.

De nueva cuenta en pequeño cae y el madre lo vuelve a poner de pie, pero lo muerde en la cabeza, cosa que impidió al menor caminar bien, después el niño trata de mantener la carrera, pero le es imposible y cae en repetidas ocasiones.

NEW: Mother breaks down in court as she watches her son’s father abuse her child by making him run on the treadmill because he was “too fat.”

New Jersey father Christopher Gregor is accused of killing his 6-year-old son Corey Micciolo.

New footage shows the boy repeatedly face… pic.twitter.com/aVKknkOGd5

— Collin Rugg (@CollinRugg) May 1, 2024