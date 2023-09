En medio de mujeres con outfits extravagantes, influencers, artistas, deportistas y empresarias, Vogue Leaders abrió sus puertas para darle un espacio a las féminas emprendedoras y empoderadas de México en el que compartieron sus experiencias y así exponer sus consejos con la audiencia.

En esta edición, los invitados disfrutaron de nueve conferencias en las que las exponentes contaron cómo fue el proceso por el que tuvieron que pasar para romper con los estereotipos, ideologías y críticas para conseguir una vida exitosa tanto en el ámbito laboral, como cultural y social.

Bajo la línea del empoderamiento femenino, varias invitadas se dieron cita para platicar con el público y contar su historia, entre ellas estuvieron:

La actriz mexicana Bárbara López, la doctora Dalia McCoy, las deportistas Diana Flores y Fer Piña, la Chef Gabriela Cámara, la periodista Maca Carriedo y varias empresarias como Luciana Herrmann y Diana Torres de Nissan, entre otras.

Los temas que se abordaron en estas conferencias fueron relacionados con el impulso de la sororidad femenina en la industria del cine, el poder femenino y la ruptura de paradigmas en el sector empresarial, medicina preventiva, el deporte en México, cómo cubrir noticias en la actualidad, emprendimiento en la industria culinaria, como desarrollar tu negocio y más.

Pláticas de alrededor de 40 minutos hicieron que los espectadores al término rindieran aplausos y felicitaciones a todas las mujeres que dieron sus consejos para que cada una de las asistentes trabajara en su amor propio y rompiera sus miedos ante las brechas laborales.

Con respecto al tema del empoderamiento femenino, la Directora de Vogue México y Latinoamérica, Karla Martínez de Salas, explicó que las cualidades que caracteriza a una mujer empoderada son ser líder y escuchar a los demás:

“Saber manejar a un equipo, no eres prepotente ni grosera, debes tener perseverancia, paciencia, impulsar y reconocer a la gente y ayudar a crecer a las personas”, aseguró.

Martínez enfatizó que ahora ya hay más mujeres emprendiendo y le encanta ver como la mujer mexicana es arriesgada y consigue lo que se propone:

“No tengan miedo y no escuchen a su cabeza diciéndoles no, no puedes. Estar preparada y trabajar duro nos ayuda a poder lograrlo”, concluyó la directora, enviando un mensaje para todas las mujeres que aún no han decidido emprender y acercarse al empoderamiento femenino.

"Qué ninguna se quede balanceándose sola" la actriz mexicana Bárbara López, directora de The Latinx House, Olga Segura y la Head of editorial de #Vogue México, Karla Martínez, hablan sobre cómo impulsar la sororidad femenina dentro del cine en México.https://t.co/lDnbDEgyOi… pic.twitter.com/u8DltdR3CU — @diario24horas (@diario24horas) September 4, 2023