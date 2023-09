Hoy, 4 de septiembre, se celebre el Día Mundial de la Salud Sexual; por ello te recomendamos las siguientes series que hablan de ese tema.

No te pierdas la siguiente lista porque estas series abordan la salud, educación, diversidad y derechos sexuales a través de un medio fácil de entender.

Sex education

Se trata de una comedia dramática británica que se estrenó en el 2019 por medio de la plataforma Netflix y que está por estrenar su cuarta temporada.

La historia sigue al personaje principal, Otis Milburn, y el negocio de asesoramiento sexual que establece con una de sus compañeras de escuela.

Sex and the city

Este clásico de los 90s no podía faltar en la lista; se transmitió a lo largo de seis temporadas que fueron de 1998 a 2004.

Carrie Bradshaw y sus tres amigas protagonizan una serie muy adelantada a su época que toca temas de sexualidad, y principalmente de cómo llevar una vida sexual feliz y sana.

Podría interesarte: Issste garantiza acceso universal a servicios de educación sexual

Grace and Frankie

Esta comedia estadounidense también se estrenó en Netflix pero en el años 2015 y consta de cinco temporadas.

La trama sigue a dos adultas mayores que atraviesan una vida complicada porque sus respectivos maridos les piden el divorcio, ya que son gais, y están enamorados entre ellos.

El sexo, en pocas palabras

De las misma plataforma viene este documental que se estrenó en 2020 y que trata varias temas alrededor del sexo.

Habla de la atracción desde una perspectiva biológica hasta la historia de los anticonceptivos y varios temas que son necesarios tocar.

Please like me

Pasamos a Australia para conocer esta serie que es una comedia dramática y que está protagonizada por el actor Josh Thomas.

Please like me contará la historia del protagonista que se da cuenta que es gay cuando su novia termina la relación.

CI