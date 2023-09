Si fuiste uno de los que no pudieron alcanzar boleto para el concierto de Paul McCartney el próximo 14 de noviembre en el Foro Sol, entonces esta información te interesa, por medio de su cuenta de X, el cantante británico hizo oficial el anuncio de una segunda fecha en nuestro país.

Como parte de su gira mundial “Got Back Tour”, el cantante anunció un segundo concierto para el próximo jueves 16 de noviembre en el Foro Sol, esta información se da a conocer luego de haber agotado las más de 60 mil entradas que había disponibles para su primera fecha en nuestro país.

Esta segunda fecha ya aparece dentro del calendario de fechas en la página oficial de Paul McCartney, al momento de dar a conocer esta información, también señaló que el próximo 5 de septiembre se llevará a cabo la preventa para fans, esta estará disponible solo para usuarios que estén registrados en su sitio oficial y a sus correos les llegará un código especial para acceder a esta compra especial.

“Los boletos para el espectáculo del 16 de noviembre saldrán a la venta al público este viernes 8 de septiembre a las 2 p.m. hora local. La preventa de fans de Paul McCartney comienza el martes 5 de septiembre a las 9 a.m. hora local.”

Posterior a ello y al igual que en la fecha anterior, se tiene planeada una venta especial para tarjetahabientes de Citibanamex el próximo 7 de septiembre a partir de las 14:00 horas, para que el día 8 de septiembre se lleve a cabo la venta general a todo el público.

El rango de precios para esta segunda fecha será la misma, el cual va de los $816 pesos hasta los $13,680 pesos, estos precios ya incluyen los cargos que suele aplicar la empresa encargada de la venta de boletos para el Foro Sol, entonces si te quedaste sin boletos para el primer concierto de Paul McCartney, aún hay esperanzas para que puedas comprar para esta segunda fecha.

🚨 NEW SHOW ALERT 🚨

Paul is adding a second show at Foro Sol in Mexico City to the GOT BACK tour!

Tickets for the November 16 show go on public sale this Friday, September 8th at 2pm local. Paul McCartney fan presale begins Tuesday, September 5th at 9am local.

More… pic.twitter.com/y1p5MlU0bE

— Paul McCartney (@PaulMcCartney) September 4, 2023