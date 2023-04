Esta mañana, usuarios de Twitter se vieron sorprendidos con un nuevo logotipo en la red social, protagonizado por un perro, en lugar del clásico pajarito azul.

El nuevo ícono no pasó desapercibido para internautas quienes, confundidos, cuestionaron la razón del cambio.

“Alguien me explica por qué hay un perro en el sitio donde me debería de salir el icono de Twitter”, escribió un usuario.

En su versión web, el logo azul de la plataforma fue sustituido por Cheems, perrito popularizado en redes sociales como un meme.

Alguien me explica por qué hay un perro en el sitio donde me debería de salir el icono de Twitter en el Twitter Web? Juro que me sale así, no lo he editado xD pic.twitter.com/hgORMP6MiO

— 𝓓𝔂𝓵𝓪𝓷 𝓐𝓬𝓴𝓵𝓮𝓼 (@DylanAckles) April 3, 2023