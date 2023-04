En redes tunden a Gerard Pique tras comentarios en contra de fans latinos de su expareja Shakira, por lo que fue acusado de xenofobia.

El fin de semana el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué, tuvo una entrevista en el programa de Youtube “Jijantes”, en donde habló de la Kings League, su nuevo proyecto de de fútbol amateur en el que participan streamers y ex futbolistas, sin embargo algo que salto durante la charla fue el momento en el que tocó un tema en el que se relacionaba su expareja Shakira.

Durante la conversación el español al preguntarle cómo fue que afrontó el año pasado – tiempo en el que estaba separándose de la colombiana, y en el que se retiró de las canchas- el deportista señaló que fue difícil.

“ Yo la pasé mal al inicio del año pasado, si me hubiera afectado algo era para que me hubiera tirado de un barranco, pero le di importancia a lo que realmente era importante […] la gente me da absolutamente igual lo que opine de uno, la gente cuando llevas muchos años ya saben como eres, ya no la engañas ni para bien ni para mal.

Cuando le das importancia a la comunidad entiendo que te afecta, pero como yo con el tema que he pasado con mi expareja que es latinoamericana lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, miles. No me importa nada, es cero, es gente que no los conozco de nada, vete a saber tú, están ahí, no tienen vida.

¿Qué importancia les tienes que dar?, porque son cero, no los vas a conocer nunca en la vida son como robots”, puntualizó Piqué.

Ante ello, internautas no tardaron en expresar su opinión al respecto, en donde refirieron que si realmente no le importaran lo que se dice de él y su nueva pareja Clara Chía, no tocaría el tema, por lo que lo tacharon de querer hacerse la víctima, xenofóbico y narcisista.

“Si a Piqué realmente no le importara, ni le molestara lo que se dice de él no mencionara el tema. Así que continuemos! De consecuencias sobre tirar el “beef” pues habérselo pensado antes porque mucho no parece haberle importado cuando engañó a su mujer y le valió madres su hogar con dos hijos.

Poco nos importa lo que Gerard Piqué y Clara Chía puedan pasar mal debido al “beef”, porque más se merecen. Piqué y Clara Chía son el simbolismo mundial de la infidelidad, traición, cara dura, valemadrismo y así seguirá siendo hasta el final de sus días.

“Clara-mente se está haciendo la víctima y pues solo da patadas de ahogado por quedó sal-picado”.

“Porque tiene que enfatizar que ella es latinoamericana ósea el es de otro planeta el tema era otro pero se nota su racismo con ella y su xenofobia.

Finalmente , tras las declaraciones del futbolista, la barranquillera luego de dejar Barcelona, en donde pasó casi 10 años de su vida tras casarse con Gerard, en redes mostró su postura luego de lo mencionado por el padre de sus hijos.

“Orgullosa de ser Latinoamericana”, escribió Shaki acompañado de varios emojis de banderas de países latinos.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

