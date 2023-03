Fabián Jaimes, es uno de los “guerreros” que jugarán el Mundial FIBA 2023 en Asia luego de que México faltara por 9 años; aquí su historia de perseverancia.

Después de nueve años de ausencia en este torneo, la Selección Mexicana volverá a jugar una Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA y, para ello, una de las piezas claves para conseguir el boleto fue el atleta nacional Fabián Jaimes, quien ha formado parte de equipos mexicanos como “Las Panteras” de Aguascalientes, “Fuerza Regia” de Monterrey y “Capitanes” de la Ciudad de México.

El representativo mexicano se enfrentó a la escuadra de Uruguay para jugarse la clasificación al Mundial que se disputará próximamente en los meses de agosto y septiembre en los países de Indonesia, Japón y Filipinas.

Con un marcador de 82 a 69 los “12 guerreros” pudieron imponerse pese a que eran visitantes, logrando así conseguir el boleto para este Mundial 2023, sin embargo, entre los jugadores destacados de este encuentro aparece Jaimes quien logró tener un gran desempeño convirtiéndose en pieza clave para su conjunto.

En entrevista para “El diario 24 Horas” Fabián expresó que aunque fue un proceso muy complicado el cual duró varios meses y años se siente feliz porque al final se consiguió el pase al Mundial:

“No fue fácil, fueron muchos viajes, muchas horas, mucho sacrificio, pero yo creo que al final valió la pena, me siento contento, la verdad orgulloso, me siento bien con todos mis compañeros todos hicieron lo que estaba dentro de nosotros(…) me siento más que nada contento y realmente con ganas de que llegue agosto y septiembre para empezar todo el proceso y poder jugar el Mundial”, comentó el jugador originario del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl ubicado en el Estado de México.

Sobre el partido que disputó la Selección contra Uruguay el deportista explicó que fue un juego complicado porque era contra un equipo muy bueno con mucho talento, aguerridos que tenían muchas ganas de cerrar bien su participación aunque ya estaban eliminados:

“Querían cerrar bien y más que nada en su casa, nosotros creo que empezamos un poco acelerados, como ansiosos porque obviamente nosotros ya sabíamos que ganando conseguíamos el pase, fuimos ajustando durante el partido”, agregó.

Asimismo relató que durante ese duelo se fueron dando las cosas en el segundo y tercer cuarto cuando comenzaron a realizar lo que los había llevado hasta ese punto que era su juego en equipo, apoyarse en la defensa, ser intensos y más que nada confiar el uno en el otro:

“Fue también una gran manera para terminar esta clasificación porque si hubiera sido un partido más abierto o más fácil como que no se siente al final, pero la verdad fue algo muy bonito y sentir esa sensación de ganar, te quita un peso de encima y poder pasar al mundial y el festejo después del partido estuvo muy bueno también”, confesó.

Fabián Jaimes se convirtió en un arma fundamental durante este partido gracias a que marcó doble-doble el cual consistió en 10 rebotes y 10 puntos, además de que también hizo seis asistencias que ayudaron al “tri” para conseguir la victoria, respecto a esto el jugador añadió que se sintió bien al haber podido apoyar mucho al equipo y a sus compañeros quienes también hicieron lo suyo:

“Yo creo que cada quien tiene un rol y parte de lo que nos ha hecho jugar bien es que todos lo tenemos claro, por ejemplo si a mi me tocan algunos puntos, rebotes y asistencias como en este partido pues lo voy a hacer, a mi me gusta mucho defender y si es lo que el equipo necesita pues lo voy a hacer al final de cuentas lo que me interesa es el resultado final, es ganar”, enfatizó.

Por otra parte habló sobre cómo el coach del selectivo, Omar Quintero ha influido en su desempeño y consideró que ha sido muy importante ya que desde que también se convirtió en el director de selecciones en general de México él tenía muy en claro lo que quería y buscó a los jugadores que se lo dieran:

“Nos da la confianza, todo lo que necesitamos, nos da todo el sistema, él, los entrenadores y los asistentes buscan lo mejor para el equipo y obviamente explotar y sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, mencionó.

De igual forma opinó que Quintero ha ayudado mucho a la armonía del conjunto gracias a la química que se ha logrado hacer porque él ha compartido cancha con varios de los jugadores que están actualmente en la plantilla:

“Ese vínculo de entrenador, jugador, él está abierto a también ceder un poco y que lo hagamos a nuestra manera y obviamente nosotros también estamos en esa misma página de hacer lo mejor por el equipo, entonces creo que toda esa química y conexión que se dio ayudó mucho para que se dieran los resultados”, dijo.

Una de las cosas que distingue a esta Selección Mexicana es que hay una mezcla generacional en la que hay jugadores desde los 37, 36 años hasta los 18 o 19, con relación a esto Jaimes comentó que eso ha ayudado a la química del equipo:

“Todo eso ha ayudado a que los jóvenes crezcan, como que cada quien aprende de cada uno y estamos abiertos a crecer e ir creciendo(…) nos llevamos muy bien en la cancha, afuera, en las comidas, en el hotel, yo creo que ese tipo de cosas nos ayuda a tener una mejor química en la cancha”, platicó.

El atleta quien comenzó desde muy pequeño a practicar el deporte ráfaga reveló que lo que lo ha impulsado a llegar hasta donde está ahora son sus ganas de sobresalir y demostrar que en México sí existen deportistas que juegan al baloncesto:

“En México hay un problema sobre que a veces no se confía mucho en los mexicanos como tal, hay pues para mi gusto, demasiados extranjeros jugando en la liga mexicana, se pierden muchos jugadores, yo creciendo he compartido cancha con muchos que ahora no siguen en esto, yo les veía futuro y talento pero desafortunadamente para dar el paso al profesional te encuentras con muchos obstáculos y obviamente en la liga con la preferencia hacia los extranjeros”, confesó.

Es por ello que él con cada partido que juega quiere demostrar que sí hay jugadores mexicanos que pueden pelearle un lugar a algún deportistas americano o europeo.

Otra parte fundamental ha sido su familia y la gente cercana que lo apoya, además de los niños que logra ver en los eventos o escuelas a las que es invitado:

“Mi familia que desde que era niño estuvieron siempre ahí, ellos me metieron al basquetbol y siempre estuvieron detrás de mí y aun lado para ir a entrenar, para jugar, para viajar, todo eso yo creo que cada una de esas cosas ha apoyado un poco a que yo siga en esto y también que siga tratando de crecer y desarrollarme, yo creo que para demostrar más que nada que en México si hay básquetbol y si se puede creer en los mexicanos”, recalcó.

Jaimes contó que lo que más ha disfrutado de pertenecer al selectivo es la experiencia y dentro de ella poder vivir viajes, salidas, conocer gente, compartir canchas, vestuario, hotel, comidas, pero sobre todo poder representar a su país a nivel internacional:

“Cuando jugamos en México pues ver los estadios llenos, apoyandote y gritando el nombre de México y a veces gritando tu nombre, esos detalles que la verdad no es muy común que pasen, no es como que cualquier persona pueda vivirlo, entonces la verdad si estoy disfrutando mucho eso y trato de divertirme, al final de cuentas yo empecé esto del basquet como un hobbie, como un juego, divirtiéndome y trato de hacerlo hasta la fecha”.

Posteriormente respecto al apoyo de sus seguidores que recibe a través de sus redes sociales, Fabián consideró que han sido una herramienta que le ha beneficiado mucho cuando está lejos para mantener el contacto con su familia, amigos y las personas que lo apoyan:

“Son personas que te dedican una parte de su tiempo para motivarte, felicitarte, apoyarte y eso hay que valorarlo, porque el tiempo es de lo más importante que existe y si ellos se toman el tiempo para eso pues bueno hay que tomarse el tiempo para agradecer y para estar al pendiente de eso”, agregó.

Finalmente el jugador dijo que en este Mundial 2023 se podrá ver a un Fabián que le gusta dejarlo todo en la cancha porque no se sabe cuando pueda ser su último partido:

“Voy hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mis manos, obviamente siguiendo el sistema que tenemos con el coach, con la selección y los jugadores haciendo lo que venimos haciendo y lo que nos llevó ahí, pero la verdad voy a tratar de disfrutarlo, de apoyar y de seguir creciendo como jugador porque además de que es una bonita experiencia es el roce con jugadores muy buenos con mucho talento y que al final de cuentas te puede abrir puertas nuevas a nivel internacional”, concluyó.

