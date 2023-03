La Selección Mexicana de beisbol varonil logró escalar dos posiciones en el ranking mundial tras su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

La Novena Mexicana realizó una distinguida participación durante el Clásico Mundial de Béisbol, lo que les valió que ahora pasan del quinto al tercer lugar en el ranking mundial, solo abajo de Estados Unidos y Japón, quienes disputaron la final.

El conjunto dirigido por Benjamin Gil se hizo con la tercera posición luego de haber sido derrotados por Japón en las semifinales del certamen, alcanzando la mejor participación de México en el Mundial de béisbol.

Asimismo, la Selección de Japón consiguió coronarse en la gran final, sumando ya tres reconocimientos en su haber, por lo que también se ubica en la primera plaza del ranking mundial.

Por otra parte, Estados Unidos también consiguió trepar a la segunda posición, luego de quedar como los subcampeones del Mundial.

📊🌏⚾ The moment you have been waiting for the updated Men's Baseball World Rankings!

🔝🇯🇵 Japan No 1!

🔥 With a place in the next #Premier12 on the line, keep your eyes open to check how our Ranking develop during 2023

🔗 Check out the details here: https://t.co/p2VQvCuduL pic.twitter.com/F3PGR5Qpla

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) March 28, 2023