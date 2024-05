Pobladores de una zona rural de Coahuila reportaron que un tornado impactó el lugar dejando daños a su paso.

La zona norte del estado de Coahuila fue impactada por un tornado que tocó tierra, esto en una comunidad rural ubicada entre Zaragoza y Morelos, y los colonos reportaron que dejo una serie de daños a su paso.

Primeros informes indican que el tornado provocó que los tendidos eléctricos se cayeran en la carretera 57 a la altura de la cuesta “Las Codornices”, además de caídas de postes desde ahí hasta la zona de “Cuesta El Infante”.

Sumado a lo anterior también se detalló que el fenómeno natural provocó que hubiera apagones en la garita de Allende.

El tornado pudo ser captado en video el pasado viernes 3 de mayo por la noche, alrededor de las 9, por una habitante de la zona de Zaragoza.

La mujer consiguió captar las fuertes ráfagas de vientos y una formación de nubes que comenzaron a desplazarse con intensidad hacia el sureste.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional alertó de los tornados y vientos antes de que pasará el suceso, para que las autoridades locales tomarán las medidas correspondientes, sin embargo, los daños no pudieron evitarse.

De acuerdo con medios locales, elementos de Protección Civil informaron que el tendido eléctrico en “Las Codornices” obstruyó la carretera 57 y el kilómetro 18, haciendo que quedara cerrado temporalmente.

Video of a tornado in Zaragoza, Coahuila (🇲🇽) yesterday May 3rd. Giant hail also fell with this storm.

📸 Wendy Salas#tornado pic.twitter.com/qo8uJ99tCH

— Team Bolt (@TeamBoltWX) May 4, 2024