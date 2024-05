La influencer mexicana, conocida como Jousfit , sufrió un infarto cerebral, después de inyectarse bótox en una clínica de Dubai.

Jousfit es una influencer originaria de León Guanajuato, que en 2021 decidió junto con su pareja, mudarse a Dubai, donde los contrataron como entrenadores personales en Emiratos Árabes Unidos, además de que argumentaban, que la inseguridad en México no le permitía caminar con seguridad por las noches, por lo que decidieron tomar esa oportunidad y mudarse.

La joven guanajuatense ocupa gran parte de su tiempo a mostrar una vida sana, mostrando a sus más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y más de 360 mil en Tiktok, rutinas de ejercicio, estilo de vida y sana alimentación, además de vender productos como ropa deportiva y suplementos alimenticios de su propia marca.

En estos días, su nombre resonó en las redes sociales, pues al hacerse unos arreglos estéticos en la cara, en su actual lugar de residencia, en las que se incluyó la inyección de bótox, presentó convulsiones que la llevaron directo al hospital.

Su pareja sentimental, fue quien se encargó de mantener informados a sus seguidores sobre los acontecimientos y estado de salud de la influencer fitness, hasta que ella pudiera dar sus declaraciones.

El día de hoy jueves 23 de mayo, en una de sus Storys publicadas en su instagram, explicó el porque de ese episodio:

Tenemos dos teorías:

1. Que el bótos estuviera mezclado con otra sustancia y me haya dado una reacción ( algo parecido a un choque anafiláctico, lo cual es poco probable).

2. Que haya sido un -sincope- como ese terror al ver algo y desmayarte…mezclado de una hipoglucemia (que se me haya bajado mucho el azúcar en la sangre) que la neta no creo porque si desayuné y yo como muchos carbohidrátos (60% de mi dieta actual)… (si me hubieran inyectado glucosa no la hubiera contado)