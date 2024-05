Óscar de la Hoya, expromotor de Saúl “Canelo” Álvarez, respondió a los dichos del pugilista y lo señaló como un “malagradecido” por haberlo hecho “campeón en el ring”.

En días previos a la pelea que tendrá Saúl “Canelo” Álvarez y Jaime Munguía, el tapatío se confrontó con quien fue su anterior promotor, Óscar de la Hoya, a quien llamó ratero y lo lleno de insultos en una conferencia de prensa.

Por su parte, el exboxeador México-estaounidense señaló que Álvarez era un malagradecido esto por haberlo representado por al menos 12 años y haber reaccionado de tal forma.

En entrevista con David Faitelson para TUDN, Óscar de la Hoya declaró que la separación que tuvo con Canelo fue porque criticó a su entrenador, Eddy Reynoso, pues afirmó que únicamente quería ayudarlo.

“Estaba pensando ‘mira qué malagradecido’, hablando mal de mí, yo lo promoví por 12 años”, expresó de la Hoya.

Afirmó que únicamente era una crítica “para qué mejorarán y que crecieran como entrenador-luchador”.

“Lo que no me gusta es que Canelo siendo un malagradecido. ¿Por qué no me da las gracias por ayudarte a ser un campeón afuera del cuadrilátero, negociar tus contratos, cuidar tu mejor interés?”, comentó Óscar.

El promotor cuestionó que el pugilista le dijo que está brincando entre promotores y trabajando por todo el mundo, entonces “¿qué lealtad hay de parte del tapatío?”.

Por otra parte, de la Hoya mencionó que tras varias entrevistas en las que Canelo arremetió contra él, por lo que puso como objetivo que no dejará que manche su imagen.

“No es que me enojé, solamente quería yo desahogarme, quería decir la verdad, he estado escuchando en muchas entrevistas comentarios de Canelo que ‘ah sí, Óscar no sabe nada, no tiene nada y hace drogas’, poniéndome para bajo y dije ‘ya es hora de defenderte’, lo que hice es hablar la verdad, me defiendo con la verdad”, concluyó.

