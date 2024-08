Luego de que se viralizara en redes sociales un video en el que una oficial de la Policía Bancaria Industrial (PBI) intimidó a un detenido por presuntamente fumar marihuana, la SSC de la CDMX informó que fue suspendida de su cargo.

Y es que en el clip la mujer menciona. “Ahorita que venga mi compañero… te va a llevar al baño un ratito, así que no me hagas emp*tar. Tu pinch* denuncia me hace lo que el viento a Juárez: ni madres“, esto luego de que el detenido le dijera que la denunciaría por abuso de autoridad.

“¿Sabes cuántas tengo?… No tienes idea, ¿y qué pasa? Nada. ¿Tú crees que les hacen caso? No, pasa lo mismo que a ti, ¿te hicieron caso? Ellos están con nosotros, yo te lo dije. Tu palabra no vale más que la mía, ¿o sí?”, agregó.

"TU DENUNCIA me HACE lo que el VIENTO a JUÁREZ… NADA" Es MARIANA ARIAS, comandante de la POLICÍA BANCARIA (PBI), SECTOR PLATEROS de @SSC_CDMX Así 👇🏼👇🏼👇🏼 AMENAZÓ a un subalterno y ABRIÓ lo que PODRIA ser una CLOACA. ESTAREMOS ATENTOS@ClaraBrugadaM@martibatres@PabloVazC pic.twitter.com/zo7vBCJyRi — 𝔻𝕒𝕧𝕚𝕕 𝕊𝕒ú𝕝 𝕍𝕖𝕝𝕒 (@davosv2004) August 29, 2024

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que quedará suspendida hasta que se acabe la investigación.

“Ante este hecho, la uniformada respondió de forma agresiva, situación que fue registrada en video. Por los hechos observados, personal de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC tomó conocimiento del hecho e iniciará el proceso para la suspensión de la policía, en tanto se concluye la investigación”,