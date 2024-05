El piloto mexicano, Sergio “Checo” Pérez, saldrá como tercero para la carrera Sprint correspondiente al Gran Premio de Miami, tan solo detrás de Max Verstappen y Charles Leclerc.

Checo Pérez consiguió salir desde la segunda fila de salida para la carrera Sprint del Gran Premio de Miami, siendo esta la segunda ocasión en la temporada 2024. Su coequipero Max Verstappen consiguió llevarse la pole position.

El neerlandés hizo una marca de 1.27.641 tan solo por encima de Charles Leclerc que quedó en segundo lugar y Checo Pérez con la tercera plaza.

Desde las primeras filas, ambos conductores de Red Bull buscarán seguir sumando en el campeonato de constructores y el título de pilotos.

Sin embargo, Verstappen no se sintió conforme con su desempeño en pista y se le notó tanto en su persona como en las declaraciones que dijo al final.

“Para ser honesto estuve terrible, no fue una sesión nada buena en la idea de encontrar las llantas, pero no encontramos lo que necesitábamos. Al final nos vamos contentos, es muy bueno tener la pole, pero estamos confiados con lo que estamos haciendo”, destacó Max.

When you get your first #F1Sprint Pole of 2024 👍#F1 || #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/hoDWjJaS2T

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2024