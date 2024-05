El actual campeón del mundo, el piloto neerlandés Max Verstappen, marcó este viernes el mejor tiempo en los únicos entrenamientos del Gran Premio de Miami.

Verstappen, que ha ganado cuatro de las cinco carreras de Fórmula Uno esta temporada, marcó un mejor tiempo de 1:28.595 a pesar de haber tenido algunos problemas de manejo a principios de temporada.

El neerlandés, que también ha ganado las dos carreras anteriores de Miami, terminó con un tiempo 0,105 más rápido que el piloto australiano de McLaren Oscar Piastri que quedó segundo.

Carlos Sainz, de Ferrari, fue el tercero más rápido, seguido de George Russell, de Mercedes.

Lance Stroll quedó quinto, mientras que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, terminó en sexto lugar al marcar un tiempo de 1:28:868.

Por su parte, Leclerc se pasó de frenada en la curva 16 e hizo un trompo y con su vehículo bloqueó la pista y provocó una temprana bandera roja.

La sesión fue el único entrenamiento previo a la clasificación de este sábado 4 de mayo. Los pilotos volverán a la pista más tarde el viernes para la calificación de la carrera sprint, que se celebrará el sábado antes de la clasificación para la carrera del día siguiente.

Five different teams in the top five 🍿

The countdown to #F1Sprint qualifying begins! 👀#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/wwbksnmtaE

— Formula 1 (@F1) May 3, 2024