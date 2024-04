Tras el pleito con Rafa Puente Jr. en una mesa de análisis, David Faitelson ofreció disculpas, pero las redes sociales lo criticaron fuerte.

Rafa y Faitelson discutían en la mesa de análisis del programa ‘Línea de 4’ sobre el partido de ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup entre América y Pachuca en el Azteca.

Sin embargo, el ex de ESPN manifestó a Puente Jr. que estaba menospreciando sus argumentos y después se metió con la persona y profesión de Rafa.

“A mí no me puedes decir que solamente hago show porque soy un periodista y me tienes que dar respeto en ese sentido. Me estás faltando al respeto porque estás diciendo que es estéril lo que yo hago ¿quién dice? Un pinche entrenador fracasado… tú no sirves como entrenador”, dijo molestó David Faitelson.

Rafa Puente Jr. decidió no engancharse con lo dicho por el comentarista y dijo que aunque haya fracasado como técnico, siempre se mantiene fiel a sus ideales y sin contradecirse, por lo que dijo que Faitelson no conoce la congruencia.

El video se viralizó en redes sociales por las acaloradas discusión entre ambos miembros de TUDN, pero David decidió echar mano de su cuenta de X para ofrecer disculpas.

Es demasiado ya lo de David Faitelson, alguien debe ya ponerle un alto. Ser sancionado severamente. Una cosa es show y otra ya la agresión que puede derivar en otra cosa muy peligrosa. Rafa Puente es un caballero.pic.twitter.com/YhNG9LKoTI — FutbolSapiens (@futbolsapiens) April 24, 2024

“Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD. Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico. Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente, a mis compañeros de @TUDNMEX y sobre todo a nuestros televidentes…”, escribió Faitelson.

Lamento mucho lo que ocurrió anoche en el programa de @Lineade4TUD.

Reaccioné de forma inapropiada. Las descalificaciones personales no tienen cabida en un programa de interés periodístico.

Quiero ofrecer una disculpa sincera a @rafaelpuente, a mis compañeros de @TUDNMEX y… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) April 24, 2024

Al corte, Rafa Puente Jr. no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo hicieron los usuarios de las redes sociales quienes criticaron al comentarista:

Te podría interesar: Reportan que Xavi Hernández se quedaría en el Barcelona

“Siempre te disculpas. Eres un pocos huevos”

“Como que ya son muchas veces las que te has disculpado últimamente, ¿no crees? ¡Por eso te golpean, pinche mamador”

“Siempre dices algo y vienes y te disculpas acá”

“Otra vez pidiendo perdón wey jajajajajja pedirle disculpas primero a la Reimers y ahora a Rafa Puente Jr. (sic)”.

LEO