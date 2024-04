En un giro inesperado y luego de haber anunciado su salida del equipo tras la derrota en LaLiga frente al Villarreal, Xavi Hernández, actual entrenador del Barcelona, habría cambiado de opinión y seguiría en el banquillo la próxima temporada.

De acuerdo con información difundida por el periodista Fabrizio Romano, Xavi cambió de opinión luego de haber sostenido una reunión con Joan Laporta, presidente de club, durante la tarde de este miércoles 24 de abril.

El estratega habría aceptado las condiciones que le propuso Laporta para seguir al frente del equipo al menos hasta 2025 que es cuando acaba su contrato. Medios en España aseguran que este jueves el dirigente del club hará el anuncio oficial de la permanencia de Xavi Hernández.

“Quiero anunciar que el 30 de junio no seguiré como entrenador. Hemos estado hablando con el presi, Rafa Yuste, Alejando Echevarría, Deco y el ‘staff’, y creemos que la situación merece un cambio de rumbo”, declaró el entrenador el pasado 27 de enero.

Con esta situación, la posibilidad de que el mexicano Rafael Márquez asuma las riendas del primer equipo luego de su paso por el Barcelona B quedarían totalmente esfumadas.

Recordemos que durante la actual temporada, el equipo de Xavi Hernández quedó fuera de la Copa del Rey, fue eliminado por el PSG en los cuartos de final de la Champions League y se encuentra a 11 puntos del Real Madrid a falta de seis jornadas por disputarse en el campeonato local.

🚨 BREAKING: Xavi has decided to change his mind and STAY as Barcelona manager!

After tonight’s meeting and Laporta insisting for him to stay, Xavi accepts Barça conditions and will continue as head coach.

Formal steps to follow. pic.twitter.com/uVShukTnRO

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 24, 2024