Un luchador fue golpeado por los aficionados después de que agrediera a una edecán que sostenía el cartel del próximo asalto en el ring.

Testigos captaron el momento exacto en el que el luchador iraní, Ali Heibati fue golpeado por una multitud de aficionados después de que agrediera a la edecán que sostenía el cartel del próximo asalto en el ring.

En las imágenes que fueron compartidas en redes sociales, se observó como el deportista le soltó una patada a la mujer mientras ella estaba mostrando el letrero del próximo round a disputarse.

Ante ello el referí le llamó la atención, sin embargo, momentos después varios aficionados se brincaron las gradas para ingresar al ring y comenzar a golpear al luchador, quien termino fuertemente lesionado tras las agresiones de los espectadores, quienes defendieron a la mujer.

Como sanción, la liga rusa tomó la decisión de vetar al luchador de por vida:

“La liga rusa de MMA HFC decidía sancionar de por vida al luchador tras sus violentas agresiones. Por tanto, no podrá volver a competir en el marco de la liga rusa”, así lo dieron a conocer los medios locales.

A #Basij militiaman of the #IRGC named Ali Heibati who is also a MMA fighter kiched a ring girl over not having Islamic Hijab during HFC MMA event in #Russia. Russians taught him a good lesson. He is banned from competing in MMA games forever. He returned #Iran with broken bones. pic.twitter.com/5tbKLLx06d

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 22, 2024