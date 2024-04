La candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México cuestionó el trabajo del equipo de seguridad de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, quien fue interceptada por hombres encapuchados en la carretera de Chiapas.

Gálvez Ruiz, refirió que en su caso, ve a los convoyes del Ejército que van delante de ella cuidándola en todo el país, “¿A poco en Chiapas no iba nadie delante de Claudia? También habría que preguntarle a su seguridad, pues cómo, ¿Cómo no pudieron prever que este grupo andaba por ahí? ¿Qué está haciendo la seguridad de Claudia?”, cuestionó.

El fin de semana, la candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, fue interceptada en la entrada al municipio de Motozintla, Chiapas, por hombres encapuchados, quienes le pidieron que se acuerde de la gente pobre de la sierra y que evite que se repita “un desastre” como el que ocurrió en Frontera Comalapa.

Te podría interesar: “Me comprometo como presidenta a terminar con la pobreza extrema”: Xóchitl Gálvez

Ante ello, la abanderada del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez, quien además estará en Chiapas este lunes y martes, aclaró que a ella no le ha tocado ningún incidente de ese tipo.

“Creo que sí está bien que se investigue. Ayer que estaba en Los Altos (Jalisco) sí vi una mayor presencia de militares en esa zona, si la vi. Lo reconozco, yo le pregunté a la persona que me acompaña y me dijo es que el propio Ejército decide donde entra y dónde no hay tanto problema, pero eso no lo decido yo, eso lo digo claramente, no sé en dónde lo deciden, no sé, los batallones locales o los Generales que están en los estados. Yo traigo una seguridad corta, pero sí se refuerza a los estados que voy”, reconoció.