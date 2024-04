Desde Camargo, Chihuahua, la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez se comprometió a renegociar el pago de agua de México a Estados Unidos y con ello evitar que los mexicanos de la frontera se queden sin el vital líquido.

Al reconocer que se está viviendo la peor sequía en el país, la ingeniera Gálvez Ruiz dijo que será una presidenta que va a voltear al campo, “que va a atender al campo y los va a atender a ustedes”.

Por ello se comprometió a renegociar la deuda hídrica con Estados Unidos. “Para 2025 hay que renegociar, hay que sentarnos con Estados Unidos y decirles que no llovió, que no tenemos para pagar el agua y buscar alternativas, pero no los pueden dejar sin agua. Yo me comprometo a no dejarlos sin agua”, declaró la abanderada del PAN, PRI y PRD.

Recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador desapareció el Fondo para Desastres Naturales (Fondem) “y por eso no declara emergencia por sequía porque tendría que apoyar a los municipios para resolver la problemática del agua”, señaló la candidata presidencial.

Ante ello, la abanderada opositora dijo que ella tendrá trato con agricultores y se comprometió a crear un programa integral para el campo, “hay que tecnificar el campo, hay que invertir recursos. Queremos usar la tecnología en el campo para que alcance el agua para todos”, señaló.

Desde Chihuahua reiteró su disposición para trabajar de la mano con el Ejecutivo Estatal para atender temas como la inseguridad, entre otros.

Destacó que otorgará la tarjeta Mi Salud para que los mexicanos tengan acceso a salud, a tratamientos para cáncer, a dentaduras y a aparatos auditivos.

Además la tarjeta La Mexicana que entregará 5 mil pesos a mujeres violentadas; así como el programa “Sí sí” sí estudio y sí trabajo para los jóvenes; también habló de la beca universal para estudiantes de escuelas públicas y privadas.