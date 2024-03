Luego del éxito cosechado con Poor Things (2023) –cinta escrita por Tony McNamara y basada, a su vez, en el título homónimo de Alasdair Gray que se ganó el Leone d’Oro en el 80 Festival Internacional de Cine de Venecia–, Yorgos Lanthimos (Atenas, 1973) vuelve con Kinds of Kindness, cuyo guión fue co-escrito entre el cineasta y Efthimis Filippou, su colaborador de cabecera desde Dogtooth (2009).

La producción del noveno largometraje del director griego comenzó con la escritura del guión que en primera instancia estaba titulado como And. Poco después, se anunciaron los primeros nombres de los elegidos para protagonizar la cinta: Emma Stone (conocida de Lanthimos desde The Favourite), Jesse Plemons, Willem Dafoe y Margaret Qualley, a quienes luego se unirían Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie y, en últimos tiempos, : Hunter Schafer, otrora estrella del éxito de HBO, Euphoria.

Sin más información que la revelación de la trama, en la que se explica se tratará de una triptych fable que seguirá el andar de un hombre sin dirección en aras de tomar las riendas de su propia vida; un policía desconcertado por la aparición de su esposa que no parece ser más ella; y una mujer determinante-empoderada que tiene como objetivo hallar a alguien en específico, con una habilidad especial, destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual, Searchlight Pictures ha lanzado el primer teaser-trailer de esta cinta.

Mismo que revela, en primera instancia, a Emma Stone a bordo de un deportivo mientras sentencia con frivolidad con un “This is it. The moment of truth”, al tiempo que en el fondo suena una re-versión acelerada del clásico de Eurythmics, Sweet Dreams (Are Made of This) y se nos desvela el rostro de un siempre sobrecogedor Willem Dafoe, una toma cerrada entre pasillos donde vemos un cadáver ser arrastrado y más tarde a Jesse Plemons viendo sin tregua a una imponente Margaret Qualley.

Sólo luego un subidón energético al ritmo del clásico ochentero que intensifica el sello de casa del cine de Yorgos Lanthimos, acaso descontrol y frenesí, juego y baile, diversión insana, cambios indistintos en la tonalidad, su encanto por el blanco y negro y la caída por un espiral que no dice demasiado, pero revela una producción igualmente ambiciosa a su cinta predecesora, confirmando, quizá, su nueva entrada a la máxima categoría del cine comercial.

La cinta se estrena el 21 de junio de 2024. El avance se puede ver a continuación: