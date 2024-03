El cantante estadounidense Lenny Kravitz presentó en la Ciudad de México su más reciente material discográfico, en el cual deja en claro que se mantiene vigente y que más allá del sonido, reflexiona en cada letra; muestra de ello es Human, una canción que habla de revalorar el papel del ser humano en una era tecnológica.

“Se trata de reconectar con nosotros, ser nosotros y convivir con los demás. No es una canción anti tecnología, porque habla de ser auténticos, de tomar tu camino y seguir tu destino, de experimentar el poder ser humano sobre la Tierra y amarnos entre todos”, dijo el músico de 59 años, en conferencia de prensa sobre este tema que forma parte de su nuevo álbum, Blue Electric Light.

Lenny reflexionó sobre las crisis político-sociales que ocurren en el mundo.

“Todo el planeta está confundido. No es cuestión de un sólo grupo de personas porque si nos asomamos a las calles, veremos que parece que todavía no sabemos cómo vivir en armonía, cómo coexistir, cómo ayudarnos entre nosotros.

“No hemos aceptado que hay diferencias entre nosotros, quienes creen que si no viven como uno o no creen lo mismo, es su trabajo extinguir a la diferencia. No logro entenderlos. Somos seres humanos y somos muy inteligentes, hemos creado grandes cosas, pero nos hace falta darnos cuenta del poder de la mente que tenemos, pero estamos en un momento de disputa global en la que decidimos no aprovecharlo”, aseguró el intérprete.

Estos temas han hecho que Kravitz busque hablar más sobre la humanidad en sus letras, pero al mismo tiempo, en su música, ha experimentado con poner su mirada en el pasado.

“Estoy un poco en dirección hacia adelante y hacia atrás con mi música. Todos mis discos son diferentes, pero a la vez son lo mismo porque soy yo tocando los instrumentos, cada álbum tiene su estilo, su producción, pero cuando empiezo con algo nuevo, lo hago desde cero, desde la nada, sin saber cómo va a sonar, trato de canalizar todas las ideas e información que tengo”, añade.

Con este disco fue hacia atrás, ya que le recuerda a la música que hacía en sus días de secundaria, lo que lo tiene muy a gusto.

MÉXICO, UN CAPÍTULO IMPORTANTE EN SU VIDA

El suelo azteca es uno de los destinos preferidos del intérprete, donde se le ha visto con mucha frecuencia, caminar y comer en las calles de la CDMX, así como en conciertos a los que asiste como público regular, pues asegura que ha encontrado confort en el país.

“Amo venir a México, es muy bonito e inspirador. Mis diseñadores y arquitectos favoritos están aquí. Es increíble. Quiero seguir descubriendo a México y no puedo esperar para regresar a tocar aquí, este lugar es muy especial para mí.

“Recuerdo que la primera vez me presenté en el Estadio Azteca, no me tocó empezar en lugares pequeños, así que de inmediato haber estado en un lugar tan grande y ver tanto apoyo, fue una de las experiencias más significativas en mi vida.

“Este es uno de esos lugares especiales en los que te puedes sentir como en casa, es muy familiar para mí. Gracias a todos por recibirme y ser tan amables conmigo”, destacó.

Este amor por México está presente en este LP, pues en el video de la canción TK421 aparece una silla del artista y diseñador mexicano Pedro Friedeberg, la cual es “especial” para el músico.

“Amo a Friedeberg, es un artista icónico y esa silla es una pieza muy importante para mí, la cual he llevado a mis casas de Miami, París y Nueva York. Me gusta que esté en donde yo estoy”, finalizó Lenny Kravitz.

SABÍAS QUE

Lenny Kravitz es un músico multiinstrumentista de Nueva York, quien cuenta con diferentes premios, incluido el récord de recibir cuatro veces seguidas un premio Grammy. En su caso fue en la categoría de Mejor Performance Masculino de Rock, al cual fue acreedor de 1999 a 2002.

Blue Electric Light es el nombre de su duodécimo álbum, el cual consta de 12 temas y que es el primero desde Raise Vibration de 2018.

Éste será lanzado de manera completa el próximo 24 de mayo. Al momento los sencillos Human y TK421 , son los únicos que se puede escuchar al artista volver a un estilo más apegado al rock.