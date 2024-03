La cuenta de Facebook del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sufrió un hackeo.

Lo anterior sucedió este martes 26 de marzo. El organismo electoral de la entidad ya presentó una denuncia ante la Unidad Cibernética de Morelos.

Los atacantes cibernéticos modificaron la foto de perfil (colocando un signo de admiración y luego cambiándolo por un par de sujetos con lentes) y el nombre de la cuenta de Facebook Impepac.

‘24524559’ es el nombre que colocaron los hackers en lugar del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, Impepac.

Ante la situación, Mireya Gally Jorda (consejera presidenta del Impepac) indicó que tras el ataque corroboraron que no existió cambio en el contenido de la cuenta, pero sí les impidieron el acceso al perfil.

“Se metieron a la cuenta, me cambiaron el nombre, me cambiaron la foto de inicio. De hackeo, no cambiaron ningún contenido, pero me pasaron a fastidiar porque ahora no puedo cambiar el nombre, regresar al nombre de Impepac Morelos”, dijo Gally en entrevista para medios.

La consejera presidenta añadió que los técnicos del organismo electoral del estado lograron recuperar la cuenta, pero siguen sin poder cambiar el nombre al original, la fotos de perfil ya cambió a la de antes.

Mireya Jorda apuntó que algunos comentarios en las nuevas fotos de perfil de la cuenta, indicaban un posible interés en secuestrar el perfil y luego pedir un rescate.

Por último la consejera presidenta del Impepac realizó un llamado a la población ante hackeos y ciberataques:

“Primero que sepan que ya recuperamos nuestra página, sin embargo, ahorita no podemos llegar y bueno, pues de verdad que se cuiden mucho”.

