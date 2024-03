Durante un partido de leyendas entre el Liverpool y el Ajax, el técnico Sven-Gorän Eriksson fue homenajeado y cumplió su sueño de dirigir a los “Reds”.

Entre aplausos y ovaciones, Sven-Gorän Eriksson, fue recibido con una calurosa bienvenida por parte de los aficionados, leyendas del Liverpool y Ajax, que más allá de los 90 minutos que se vivieron en el encuentro, el homenaje se llevó el evento en su totalidad.

El técnico anunció a inicios del presente año que sufre de un cáncer de páncreas y es por ello que le queda únicamente un año de vida.

En su entrada al Estadio Anfield, Eriksson arribó al centro del campo, siendo ovacionado por todo el recinto y con un mensaje agradeció a los presentes por la oportunidad de cumplir uno de sus deseos incumplidos.

“Cuando fui entrenador siempre quise ir al Liverpool. Estuve cerca una vez y hubo conversaciones. Fue hace muchos años y nunca llegó a ocurrir”.

Liverpool y Jürgen Klopp escucharon cual era uno de los mayores anhelos de Eriksson, por lo que hicieron todo lo posible para que este suceso se diera.

Lo consiguieron y el exentrenador de la Selección de México pudo tomar la dirección de los “Reds”, equipo del cual siempre fue admirador por herencia de su padre. Tras un abrazo de Klopp y Gerrard, el sueco se puso manos a la obra.

Finalmente, con goles de Fernando Torres, Nabil El Zhar, Djibril Cissé y Gregory Vignal, el juego de estrellas culminó en un 4-2 a favor del Liverpool.

Con al menos 60 mil espectadores en el Anfield, Eriksson se llevó los aplausos por haber conseguido su sueño y hacerse con la victoria para el Liverpool.

Thank you for all your incredible support today for the @LFCFoundation ❤️

Another special day at Anfield for a great cause.

— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024