Durante la noche de este viernes (hora local) en Rusia, se reportó un tiroteo, así como un incendio en una sala de conciertos en Moscú.

Los hechos se produjeron en el Crocus City Hall, en el noroeste de la capital rusa.

“Se está procediendo a la evacuación” de las personas presentes en el lugar, indicaron los servicios de emergencia a la agencia pública TASS. Un reportero de la agencia Ria Novosti dio parte de heridos y de disparos de “armas automáticas”.

Según un reportero de la agencia Ria Novosti, personas con uniformes de camuflaje irrumpieron en la sala de conciertos y abrieron fuego antes de lanzar “una granada o una bomba incendiaria, provocando un incendio”.

A continuación, “empezaron a salir a rastras” de la sala y muchos lo lograron, agregó el periodista.

En videos que circulan en redes sociales se aprecia a varios individuos en el recinto mientras comienzan a disparar en repetidas ocasiones.

En alguno más, se aprecia un incendio en la sala de conciertos.

An apparent terrorist attack at a club/shopping center in Moscow before a performance started. Dozens wounded and dead. There was also an explosion and the building is on fire.

Early videos show multiple men (3, per state media) in camo shooting rifles. pic.twitter.com/WCRmznrldq

— Aric Toler (@AricToler) March 22, 2024