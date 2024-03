La princesa Kate Middleton comunicó en redes sociales que le diagnosticaron cáncer; ya se encuentra en tratamiento.

Este viernes, a través de un video, Kate Middleton (Catalina, princesa de Gales) dio a conocer que fue diagnosticada con cáncer, por lo cual ya se encuentra en quimioterapias para tratar la enfermedad.

La noticia llega luego de una serie de teorías conspirativas que surgieron tras una imagen manipulada por IA y tras ser captada junto al príncipe William, aparentemente de compras, esto tras someterse a una cirugía abdominal a mediados de enero.

Por lo cual se sabía poco acerca de su estado de salud o detalles sobre su persona tras no ser vista en los eventos de la corona británica.

Sin embargo, la princesa, de 48 años para terminar con las conjeturas, rumores y teorías, este 22 de marzo, publicó un video a través de sus redes sociales en el cual reveló que padece cáncer y que esta está siendo tratada.

En el clip de 2:20 min, señaló que han sido meses muy duros para toda la familia tras el diagnóstico que le dieron después de la intervención abdominal a la que se sometió en Londres.

Sin embargo, se siente agradecida por todo el apoyo y atención que le han brindado, pues tras saber que tenía cáncer, su equipo médico le sugirió comenzar con quimioterapias preventivas.

Aunque, también detalló que la situación que enfrenta “ha sido un gran shock”, pero junto a su familia está haciendo todo lo mejor posible para manejarlo de manera privada, sobre todo por sus hijos, a quienes han buscado las formas idóneas para decirles que todo está bien.

Por lo que pidió en nombre de su familia y de ella, que necesitan tiempo y privacidad para que pueda completar el tratamiento de manera exitosa.

“Mi trabajo siempre me ha aportado un profundo sentimiento de alegría y estoy deseando volver cuando pueda, pero por ahora debo centrarme en recuperarme por completo”, declaró la princesa.

Finalmente, terminó su efusivo mensaje diciendo que también tenía presentes a “todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer”.

“Para todos los que se enfrentan a esta enfermedad, en cualquiera de sus formas, por favor, no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, concluyó Kate.

Algo que destacar es que dicha revelación representa un golpe devastador para la monarquía británica, ya que el rey Carlos III también está enfrentando un tratamiento por un cáncer no especificado, que fue anunciado por el Palacio de Buckingham a principios de febrero.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024