Los segmentos musicales fueron pieza importante de los Premios Oscar y uno de los más rosados fue el que protagonizó Ryan Gosling a lado del productor Mark Ronson.

Y es que ambos personajes interpretaron “I’m Just Ken”, tema de la película Barbie (2023) que estuvo nominado a Mejor Canción Original y que se basó en una de las escenas de Los caballeros las prefieren rubias (1953).

Durante su performance, Gosling cantó la canción más popular del filme de Greta Gerwig y tuvo varios momentos clave. De entrada el performance fue protagonizado por puros hombres y el color rosado no faltó.

De igual manera el guitarrista Slash, miembro de Guns N’ Roses también estuvo en el escenario dandole el toque rockero con sus ya conocidos riffs.

Otro de los momentos memorables es cuando el actor le da el micrófono a Greta Gerwig y a Margot Robbie, su compañera de set, para cantar un pedazo del track.

Pero ellas no fueron las únicas sino que también Emma Stone, la ganadora del Oscar a Mejor Actriz, también se contagió de la fiebre Barbie. Recordemos que ambos estuvieron en el filme La La Land (2016).

Ryan Gosling brings the “Kenergy” at the #Oscars as he performs ‘I’m Just Ken.’ pic.twitter.com/tmI4Y59uEO

— Entertainment Tonight (@etnow) March 11, 2024