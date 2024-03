En la 96° edición de los Premios Oscar, la cinta The Zone of Interest de Jonathan Glazer (Londres, 1965) fue elegida como Mejor película internacional, lo que le valió el primer galardón en esta categoría a una película de origen británico.

La presentación de esta categoría estuvo a cargo del actor Dwayne Johnson y el cantante Benito Antonio Martínez Ocaso, mejor conocido como Bad Bunny.

Así, entre aplausos, tras escuchar el nombre de su cuarto largometraje (Sexy Beast, Birth, Under the Skin), en una categoría en la que el cineasta británico competía con Perfect Days, La sociedad de la nieve, Io Capitano y Das Lehrerzimmer, dirigiéndose al escenario junto a uno de sus colaboradores para pronunciar su discurso de aceptación.

En apenas poco más de un minuto, el también guionista agradeció a todos quienes formaron parte en la realización de la cinta, pero también para posicionarse en contra de las acciones atroces en contra del pueblo palestino por parte de Israel.

“Todas nuestras decisiones fueron tomadas para reflexionar y confrontarnos en el presente. No para decir “mira lo que hicieron antes”, sino mirar lo que hacemos ahora.

“Nuestra película muestra hacia dónde conduce la deshumanización en su peor momento. Dio forma a todo nuestro presente y pasado.

“Hombres que cuestionan su judaísmo y el Holocausto secuestrado por una ocupación que ha llevado el conflicto a tantas personas inocentes.

“Ya sean las víctimas del 7 de octubre en Israel o el ataque en curso contra Gaza: todas son víctimas de esta deshumanización. ¿Cómo resistimos?”

El discurso enunciado por Jonathan Glazer sucede en medio de una de las ceremonias con más alcance e importancia a nivel cinematográfico y cultural. Es por ello que su voz dignifica y hace eco entre tanto silencio por parte de una industria que, teniendo sus bases y su grueso en Estados Unidos, se encuentra en apoyo total a Israel.

Por lo anterior, los aplausos no se oyen tan fuertes como en otros discursos, porque palabras que condenan la masacre y se posicionan fuertes ante la violencia excesiva y la deshumanización siempre buscan ser silenciadas, y el cineasta británico utilizó el espacio más mediático posible para manifestar la inconformidad suya que es la de muchos más.

Aunado al discurso de Glazer, una protesta pacífica en apoyo a Palestina se llevó a cabo en calles cercanas al Dolby Theatre, recinto donde se desarrolló la premiación. Asimismo, actores y actrices como Mark Ruffalo, Milo Machado-Graner, Swann Arlaud, Billie Eilish, Ramy Youseff, Ava Duvernay, entre otros.

BREAKING: MAJOR PALESTINE PROTEST IN LOS ANGELES, HOLLYWOOD AT THE START OF THE OSCARS#Oscars2024 pic.twitter.com/ChihwoGHmI

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 10, 2024