El exboxeador y promotor, Oscar de la Hoya, arremetió contra Saúl “Canelo” Álvarez tras asegurar que el oriundo de Jalisco está creando un desastre al no definir a su próximo rival.

Durante una charla que tuvo en el podcast “The MMA Hour“, De la Hoya dijo que el ahora campeón indiscutible del peso supermediano cuenta con varias opciones para elegir rival, pero que al no escogerlo, crea un desastre.

Además, Oscar de la Hoya descartaría que Saúl Álvarez se enfrente a otro mexicano, en este caso a Jaime Munguía, quien hace un mes le ganó por nocaut al británico John Ryder y podría tener una oportunidad para enfrentar al “Canelo”.

Cabe destacar que Saúl Álvarez se enfrentaría a Jermall Charlo el próximo 4 de mayo en Las Vegas; sin embargo, la ruptura del mexicano con la promotora Premier Boxing Champions (PBC) habría desencadenado que esta pelea ya no se realizara.

Ante ello, se han manejado nombres como el del mexicano Jaime Munguía o el del estadounidense con descendencia puertorriqueña, Edgar Berlanga, para enfrentar al “Canelo”. Pero hasta el momento no hay nada definido.

