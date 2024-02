La experta en salud mental, Yudy Arias compartió con su sobrino Maluma grandes momentos haciendo yoga y meditando.

La colombiana, quien es reconocida internacionalmente por los conocimientos que tiene sobre la salud mental, Yudy Arias reveló algunos momentos que compartió con su sobrino Maluma realizando yoga y meditación, actividades que calificó como “medicina”.

Arias quien lleva más de 10 años de trayectoria practicando estas dos disciplinas, reveló que el intérprete de “Cuatro Babys” fue un gran compañero desde pequeño gracias a que la acompañó en el proceso de estudio de estas dos actividades.

“Crecimos en los deportes, él fue en la persona en la que yo practiqué, siempre ha estado ahí. Lo amo, es un chico hermoso, un ser humano increíble, tenemos una relación familiar, hermosa, le deseo siempre lo mejor”, dijo mientras sonreía al recordar al artista.

Con el paso del tiempo, Yudy compartió sus conocimientos con su sobrino, a quien describió como una persona disciplinada, por ello logró conectar fácilmente con toda la información que le transmitió.

“A Juan Luis le gusta aprender y llevar a la práctica, creo que eso lo ha hecho vivir momentos hermosos y para lidiar con todo lo que es, sé que es su herramienta perfecta”, explicó.

La especialista reveló que entró al mundo de la meditación y el yoga a causa de una fuerte depresión posparto que experimentó con uno de sus dos hijos y tras ser canalizada con un psiquiatra para su tratamiento ella prefirió salir de esto con ayuda delo natural.

“No quise tomarme los medicamentos que me mandó el doctor porque siempre me ha gustado lo natural, entonces me dijeron que si quería mejorar tenía que practicar Yoga”, platicó.

Pese admitir que al inicio tenía una percepción errónea de esta disciplina, conforme el paso de las semanas logró detectar un gran cambio en su estilo de vida.

“Me sentí feliz, descubrí realmente que era impresionante, me certifique, me salí del gimnasio y me dediqué a ese mundo. Honestamente, solo quería hacerlo por mí, pero la gente me pedía ayuda, así que empecé a compartir mi conocimiento con los demás”, relató.

La también modelo de la pasarela del New York Fashion Week de 2022, subrayó que la meditación y el yoga son dos disciplinas complementarias que deben ir de la mano para poder tener un equilibrio ideal.

“Una es más de cuerpo y otra es 100% tierra, visualizar, mejorar tu calidad de pensamiento y reflexionar, por ello mis clases son mitad y mitad”, indicó.

Actualmente Yudy disfruta más la meditación porque anteriormente daba 3 clases personalizadas por día, sin embargo, ahora prefiere realizar grupos masivos para no sufrir algún desgaste físico.

“Le encontré un sentido muy profundo, es como una medicina que puede ayudar muchas personas, un autodescubrimiento en donde te das cuenta de qué es lo que te pasa, por qué te pasa, aprendes a perdonar, a ser compasivo, te aceptas, eres un poco más feliz cada día, entonces es como una fórmula”, expresó.

La maestra contó que ella lleva a cabo su meditación en un lugar seguro dentro de su casa en donde no hay ruido, prende siempre una vela e incienso para crear todo un ambiente, además cruza sus piernas en loto y pone sus manos sobre las rodillas para comenzar a respirar por la nariz en repetidas ocasiones.

“Me voy, me imagino un bosque, el cómo será mi día, deseo cosas bonitas, me visualizo o sueño con lo que quiero”, recomendó para que otras personas interesadas puedan replicarlo en sus casas.

La especialista sugirió que el Yoga puede practicarse todos los días, sin embargo, de dos a tres veces por semana también es correcto, en el caso de la meditación puede realizarse todos los días, una vez por la mañana.

“Tomen estás dos actividades como una enorme herramienta para sus vidas, porque resulta ser una muy buena medicina”, concluyó.

KA