Junta en el poder de Guinea disuelve el gobierno

El jefe de la junta en el poder en Guinea anunció por decreto la disolución del gobierno en funciones desde julio de 2022, según un video difundido en la página Facebook de la Presidencia.

“El gobierno está disuelto. La gestión de los asuntos corrientes será asegurado por los directores de gabinete, los secretarios generales y adjuntos hasta la instalación del nuevo gobierno”, dijo el portavoz de la junta, el general Amara Camara, sin explicar las razones de la medida ni informar de fecha en que se anunciará el nuevo gobierno.

La junta, encabezada por el coronel Mamadi Doumbouya, quien tomó el poder a fines de septiembre de 2021, aceptó dar espacio a la presencia de civiles antes de finales de 2024, bajo presión internacional.

La junta hizo detener a varios dirigentes de la oposición, inició procesos contra otros y prohibió cualquier manifestación desde 2022.

Guinea’s junta in a surprise move dissolves the government. No reason was given for the decision, which follows a spat between the PM and the justice minister after the latter pushed for an inquiry into some ministry financial directors and state company GMs pic.twitter.com/os2Nid3za3

