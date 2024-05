Después de mucho tiempo de espera y de muchos rumores, filtraciones y especulaciones, los directivos de Nintendo han confirmado sus intenciones de lanzar a la “sucesora” de la Switch, este anuncio dado por redes sociales ha hecho explotar a todo internet.

A través de la cuenta de X de Nintendo en Japón, Furukawa, presidente de la compañía, publicó un pequeño comunicado mencionando que harán un anuncio sobre el sucesor de Nintendo Switch dentro de este año fiscal presente, por lo que miles de usuarios han especulado sobre el lanzamiento de una nueva consola.

En el mensaje también se mencionó que desde 2015, año en el que se lanzó la “Switch” al mercado, no han tenido nuevas novedades, por lo que es necesario una nueva actualización. También se reveló que en junio de este año habrá una nueva “Nintendo Direct” para hablar sobre la línea de software de Nintendo Switch.

“Habrán pasado más de nueve años desde que anunciamos la existencia de Nintendo Switch en marzo de 2015. Este junio realizaremos un Nintendo Direct sobre la línea de software de Nintendo Switch para la segunda mitad de 2024, pero tenga en cuenta que habrá no se menciona el sucesor de Nintendo Switch durante esa presentación”, publicó Furukawa a través de X.

De acuerdo con la información, el año fiscal al que se refirió Furukawa, presidente de Nintendo, en su comunicado concluye hasta marzo de 2025, por lo que el anuncio de la nueva consola podría llegar hasta el primer trimestre del siguiente año.

Algunos rumores apuntan a que sería una consola un poco más grande y con mayores capacidades de rendimiento para los nuevos videojuegos que podrían llegar a ella, muchos de estos con los nuevos software que serán anunciados en la Nintendo Direct de junio de este año.

