El pasado 17 de febrero del presente año entró en vigor la Ley de Servicios Digitales (DSA) en toda la Unión Europea, misma que, a grandes rasgos, exhorta a las plataformas digitales y servicios de búsqueda a respetar a cabalidad los derechos humanos de los usuarios. Para ello, esta ley tiene como principal objetivo la creación de normas homogéneas para alcanzar un entorno seguro, predecible y fiable, de acuerdo con información de Amnistía Internacional.

A dos días de estar en funciones, esta ley, respaldada asimismo por la Ley del Mercado Digital, ya se encuentra investigando a la plataforma de videos de corta duración, TikTok, pues, según la Comisión Europea (CE), la aplicación de origen chino ha infringido ciertos puntos clave de este reglamento de servicios digitales.

Por lo anterior, la Comisión Europea informó que ha abierto, oficialmente, un proceso en contra de TikTok. Aunado al pronunciamiento de la CE, la Unión Europea (UE) hizo público el lanzamiento de una investigación formal en contra de la aplicación de origen chino por, entre otras cosas, quebrantar la seguridad de las y los niños.

A través de su cuenta de X, Thierry Breton, Comisionado Europeo, anunció que:

“Hoy hemos abierto una investigación con TikTok por sospechas de incumplimiento de transparencia y con la obligación de proteger a los niños”.

Posteriormente, enumeró brevemente los puntos clave que se van a analizar con cuidado:

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors:

📱Addictive design & screen time limits

🕳️ Rabbit hole effect

🔞 Age verification

🔐 Default privacy settings

Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw

— Thierry Breton (@ThierryBreton) February 19, 2024