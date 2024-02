Derivado de las pérdidas que ha tenido en los últimos años, Ana Tijoux presentó Vida, su más reciente LP en el que celebra el aquí y el ahora. Sin dejar de lado el cuestionamiento ante lo que sucede en el mundo, la rapera franco-chilena presenta su primer LP en diez años.

“Pasó tanto tiempo de no sacar material porque decidí maternar y trabajar en otras cosas. Se me fue el tiempo muy rápido. Tenía ganas de hacer un disco con unas canciones distintas la una a la otra.

“El camino de la producción de Vida fue un viaje entretenido, intenso, un poco inseguro y no fue lineal; como es la vida misma ya que puedes pasar de una tormenta a una primavera”, declaró Ana Tijoux en entrevista con este medio.

Y es que en el material incluye colaboraciones con Omar, Talib Kweli, iLe y Pablo Chill-E, juntando a la nueva generación de artistas con los ya consolidados.

“Es pura gente que yo admiro y me da lo mismo el estilo que hagan. Me siento muy seguidora”, compartió.

Temas como Niñx, Tania (dedicada a su hermana fallecida) y Busco mi Nombre, muestran el viaje interno que tuvo Ana. Este último track cuenta con un interludio en el que participó Estela de Carlotto, una de las integrantes de las Abuelas de Plaza de Mayo.

VIVIR UN GENOCIDIO EN 4K

Desde el inicio del conflicto entre Hamás e Israel, Ana Tijoux ha mostrado su postura ante las víctimas de Palestina. De acuerdo a la cantante, sus redes sociales han sido el espacio para que todos se enteren de lo que está sucediendo.

“Ha sido bastante sorprendente el silencio de muchos colegas y también me ha sorprendido la otra parte que se ha pronunciado. Creo que han habido muchos que por miedo o por no saber no lo hacen y otros que son valientes al hacerlo.

“Yo tengo muchos amigos judios, propalestina. Es súper injusto que a uno lo traten de antisemita por la postura que toma”, declaró.

Adicional a esto, Ana Tijoux menciona que la gente que la escucha debe saber de qué lado está ante este hecho.

“Creo que nunca habíamos vivido un genocidio en 4K, en tiempo real. A todos nos deja muy devastados.Tengo una posición con la vida y eso no puede estar sucediendo. Es importante levantarse y denunciar.

“Odio la violencia y jamás voy a comulgar con ella. Mi comunicación siempre ha sido bajo el argumento de ‘que la gente sepa’ y que no olviden lo que pasó. La lucha siempre es por la vida y la humanidad”, reflexiona.

También la rapera no deja de lado otro problema: el feminicidio. Destaca que en los últimos años han surgido diversos colectivos pero que los crímenes contra mujeres no han bajado.

“Si algo he visto son muchos colectivos nuevos y espacio de reflexión. Lo que sí me parece muy terrible es el feminicidio ya que en ese tema no hemos bajado. Aunque hay un despertar sobre el feminismo y la disidencia sexual, siguen existiendo los crímenes.

“No sé si realmente se ha frenado la violencia. Lo que sí veo es a mucha gente activa”, finalizó.