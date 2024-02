Luego de que se viralizara un video en el que se ve a Peso Pluma de la mano con otra mujer que no era Nicki Nicole, la persona involucrada ha salido a dar la cara ante la noticia.

Sonia Sahara es una influencer de Los Ángeles que utilizó sus redes sociales para hablar sobre lo ocurrido y dar su versión.

En este menciona que desconocía que Peso Pluma andaba en una relación y dio a entender que no sabía de la existencia de la cantante argentina ya que habló de no consumir prensa en español.

“Mi nombre es Sahara, soy un influencer de Los Ángeles, solo quería venir aquí y hablar sobre lo que está pasando. Sí, sé quién es Peso pluma, no me mantengo al día con las noticias en español, no conocía su vida personal o su estado de relación actual, no sé quién es ella”, se escucha en el clip de apenas unos segundos.

De igual forma la mujer también hizo referencia al bullying del que ha sido objeto en redes sociales pues fans de la interprete de “Dispara***” han salido en defensa de Nicki Nicole. Y mencionó que no tiene malas intenciones.

“Acabo de pedir a todo el mundo que detenga el acoso porque no es la persona que soy, no tengo malas intenciones de romper una relación o algo así”, concluyó. Aquí el clip.

Luego de que apareció un video en el que se veía a Peso Pluma en compañía de otra mujer en Las Vegas, la cantante Nicki Nicole, se ha pronunció.

De acuerdo a la argentina ella se enteró por medio de las redes sociales, sitio en el que se viralizó el video de la Doble P.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, se leía en la cuenta de Nicole.

La intérprete de “Nobody Like Yo”, mencionó que el respeto es parte de una relación y que si se ama a una persona se debe cumplir con ello.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, finalizó el mensaje.

LDAV