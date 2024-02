Al denunciar que al menos 100 mil morenistas están inconformes con la designación de candidaturas que hizo Mario Delgado como dirigente nacional de Morena, el senador José Ramón Enríquez hizo un llamado a levantar la voz y advirtió que las fracturas que quedaron tras la definición de candidatos afectará el resultado para su partido en la elección del 2 de junio.

“No hay elección fácil, quién piense que las cosas van a ser fáciles el día 2 de junio, con tanta fractura, tanta imposición, tanta arbitrariedad, empiezan a disminuir los votos, no hay elección fácil, ni la presidencial ni la de los gobernadores, ni la de los senadores, ni diputados federales, ni alcaldes, ni diputados locales”, destacó.

En conferencia de prensa, José Ramón Enríquez, llamó a los inconformes a denunciar y lamentó que siga creciendo la “mafia del poder” que encabeza Mario Delgado, incluso, destacó que los gobernadores siguen “metiendo la mano” en los procesos e imponiendo a sus candidatos.

“En muchas partes del país no ha cambiado nada, insistimos en que somos el cambio, que queremos la transformación, pero siguen exactamente los poderes locales tomando decisiones”.

El legislador insistió que en Morena “mienten cuando dicen que las encuestas definen, que es el principal instrumento para tomar las decisiones y finalmente son decisiones discrecionales”.

“El partido no obedece, tiene intereses, nuevamente Mario Delgado toma decisiones a lo oscurito, esconde hasta las encuestas y en política no hay sorpresas hay sorprendidos, pero al pueblo no se le engaña como dice el propio presidente y los principios de no mentir, no robar y no traicionar pues definitivamente creo no los ha escuchado Mario Delgado”.

Advirtió que las imposiciones de Mario Delgado podrían complicarle la elección a Morena el 2 de junio.

