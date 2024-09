Muere el hijo de la conductora de televisión Karime Borja; el pequeño iba a cumplir 5 años.

Medios ecuatorianos informaron sobre el fallecimiento de Mateo Lapo, hijo de Karime Borja, reconocida conductora de televisión y exMiss Guayaquil 2018.

De acuerdo con los reportes, el pequeño , quien estaba próximo a cumplir 5 años de edad, murió este martes 17 de septiembre, esto luego de ser inducido a un coma por una isquemia cerebral por hipoxia, reveló el medio Ecuavisa.

No obstante, la conductora, a través de su cuenta de IG, confirmó la noticia y compartió varios mensajes de despedida que sus cuidadoras le dedicaron al menor de 4 años.

Uno de los mensajes que agradeció la presentadora fue el de Danii Barreto, quien escribió:

“Las primeras 24 horas sin tí… Admito que entré en tu vida llena de temores, pero sé que tú entraste en la mía para enseñarme día a día que con amor todo es posible.

Gracias por regalarme tantas pijamadas en las que veíamos películas de príncipes y princesas hasta que te quedabas dormidito. Tú fuiste ese príncipe chiquito en mi vida, aquel que me dió un amor tan puro y me llenaba de felicidad cuando me regalaba rositas.Pero Dios tenía un mejor propósito para tí, ahora eres su angelito… el más bello del cielo.

Gracias por enseñarnos a todos el verdadero significado de fortaleza y resiliencia.

Estoy feliz de haber sido una de las afortunadas que haya podido cuidar de ti con tanto amor. Yo aquí te recordaré siempre de la mejor manera. Nos vemos en otra vida”.

La enfermera Dayanna Ivelice también dedicó una publicación al fallecimiento de Mateo, que reposteó Karime:

“¡Lo último que haría sería trabajar con niños! Es lo que decía una y otra vez antes de conocerte. Antes que nuestro papito Dios,, en su perfecta voluntad, nos ponga en el mismo camino y me haga cambiar de opinión para siempre. Antes de yo poder mirarte por primera vez, y conocer esos ojitos, y esa carita hermosa que, aunque no podías hablar, comunicaban todo. Antes de entrar por primera vez a tu habitación, y verte tan chiquitito, pero sabiendo que tenía que quedarme a tu lado, porque teníamos mucho por aprender juntos. ¡Antes de conocerte y querer cuidarte con tanto amor! 🤍 Gracias por encontrarnos, y convertirte en mi mejor amigo.

Te prometí que estaría a tu lado, y que estaríamos juntos, y los amigos no rompen su promesa. Hoy me quedo con las ganas de poder ver esa risa pícara, esos bailecitos y las locuras de las que toda tu familia, que te ama mucho, me cuenta que hacías aquí en la tierra”.

¿Qué le pasó a Mateo?

Se sabe que el 21 de noviembre de 2021 tuvo un accidente: cayó a una piscina y estuvo a punto de ahogarse, pese a que fue llevado de inmediato al hospital, pasó 15 minutos sin signos vitales.

A partir del accidente, el niño pasó ocho meses en una Unidad de Cuidados Intensivos por una condición llamada hipoxia isquémica, una lesión cerebral que “equivalía a 90 por ciento de discapacidad”.

A través de redes sociales, la presentadora compartía fotografías en las que aparecía junto a Mateo en su casa y escribía mensajes de cariño, tras la situación que vivía junto a su pequeño.

Aunado, compartía contenido para concientizar a las personas sobre la salud infantil.

