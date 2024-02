El éxito en una profesión puede llegar en cualquier momento de la vida y el actor Patrick Fabian es la prueba viviente de ello, pues tras su paso en la serie Better Call Saul, asegura que todo dio un giro para bien en su carrera en Hollywood.

“He estado como un actor activo desde hace unos 25 años, lo que básicamente significa haber estado de proyecto en proyecto constantemente, pero a pesar de ello tenía mucho esta situación de que las personas se acercaran a decirme, ‘te he visto pero no sé en dónde’ y bueno, definitivamente haber interpretado a Howard Hamlin cambió las cosas en mi carrera.

Para él fue magnífico haber estado ahí pero a pesar de formar parte de una producción tan grande, ser un actor freelance le fue un trabajo difícil, hasta que Better Call Saul le abrió muchas puertas profesionales.

Te puede interesar: Mexicana de las estrellas

“De hecho estoy ahora mismo en Londres trabajando en algo de lo que todavía no tengo permiso de hablar”, dijo el actor en entrevista con este diario.

En esta ocasión Patrick vuelve a la pantalla chica para interpretar a Sam Bedrosian en la serie Magnum P.I., la cual es un reboot de la serie original de los años 80.

“Yo crecí viéndola y es un gran honor para mí el haber sido considerado dentro de este proyecto y por supuesto, que sientes cierta obligación de hacer las cosas bien porque no quieres cargar en la espalda con el hecho de ser el que arruinó un programa”, contó el actor entre risas y describió su papel.

El suyo es un personaje del pasado que regresa a la vida de una de las protagonistas e interfiere un poco en su romance del presente entre Magnum y Higgins.

Por si te lo perdiste: Habrá lectura pública de Anatomía de una Caída

Aquí interpreta a un tipo de negocios, el cual es duro en el sentido de que hará lo que sea para defender sus intereses desde la perspectiva de Fabian.

Curiosamente el histrión de 60 años encuentra una similitud entre este papel y el anterior, Howard Hamlin, quien tenía un bufete de abogados en Better Call Saul. “Ambos tienen intereses y los defienden, así ven la vida, pero en el fondo ninguno es malo aunque en la historia se trate de una especie de villano. Yo creo que son humanos siendo humanos con visiones propias de la vida y en común tienen eso, sólo que Howard hacía todo por el carril derecho y Sam no tanto.

Por si te lo perdiste: Colegas premian a Nolan

“Pero me gusta que me den el papel del tipo de negocios, me tocan los buenos carros y los buenos trajes, espero que cuando me toque hacer el bueno, también sea un bueno de negocios. Siempre me preguntan mi mamá y mi esposa si ya seré el bueno”, recuerda el actor mientras sonríe.

Durante el Spin Off de Breaking Bad, Howard Hamlin se cruza en el camino con un personaje llamado Eduardo Salamanca, interpretado por el mexicano Tony Dalton, con quien tuvo una gran amistad.

“Siempre estuve rodeado de la cultura mexicana, viví muchos años al sur de California así que hay cosas que me son familiares pero cuando me fui a Albuquerque a grabar y conocí a Tony, me llevé muy bien con él de inmediato.

Por si te lo perdiste: Deadpool 3: Hugh Jackman y Ryan Reynolds se suman al MCU

Incluso recuerda que le contó mucho de cómo es la televisión y la gente en México, le enseñó fotos de las cosas que había grabado e insistió mucho en que algún día lo visitara en su casa.

“Se notaba que realmente lo decía de corazón y bueno sé que los mexicanos son muy amables en ese sentido y me encanta”, finalizó Patrick Fabian.