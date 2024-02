Costa de Marfil se coronó este fin de semana como el nuevo campeón de la Copa Africana de Naciones tras vencer por marcador de dos goles a uno frente a la escuadra de Nigeria, una de las favoritas para el campeonato.

Casi eliminados en fase de grupos tras perder 4-0 contra Guinea Ecuatorial, clasificando a octavos como uno de los dos mejores terceros de grupo; clasificados en los penales ante Senegal (1-1; 5-4), y más adelante diez contra once ante Mali (2-1 en la prórroga), con goles en los últimos instantes en ambos casos, Costa de Marfil se mostró algo más solvente en la semifinal ante la RD Congo (1-0).

Te podría interesar: Cruz Azul confirma lesión del ‘Toro’ Fernández

Un país anfitrión no lograba el título desde que lo hiciera Egipto en 2006, contra precisamente Costa de Marfil (0-0 y 4-2 en penales).

“Es más que un cuento de hadas”, celebró el entrenador Emerse Faé, quien llegó al cargo con el torneo ya iniciado. “Me cuesta creer aún lo que hemos hecho, cuando pienso en todo lo que hemos vivido”, añadió el técnico que sustituyó a Jean-Louis Gassée al término de la primera fase, y del que era adjunto.

Costa de Marfil marcó al fin en cinco finales disputadas de la CAN. En las cuatro primeras el resultado había sido de 0-0, con dos títulos (1992 y 2015) y dos subcampeonatos (2006, 2012) en los penales.

Te podría interesar: La ex luchadora de WWE Maryse revela tener un preocupante tipo de cáncer

Sébastien Haller, que llegó lesionado a la competición, y que no había jugado un solo minuto en la fase de grupos, fue uno de los artífices del título con un gol en semifinales y otro en la final.

En el barrio popular de Adjamé, en Abiyán, en la capital económica marfileña, la atmósfera era incandescente, hasta que con el pitido final se desató la locura y los gritos, bailes y vuvuzelas eran reflejo de la alegría que inundó las calles.

“¡Desde octavos contra Senegal sabía que lo lograríamos!”, confesó otro aficionado en los prolegómenos de una noche que será larga en Abiyán.

(Con información de AFP)

🏆 𝑻𝑯𝑬 𝑪𝑯𝑨𝑴𝑷𝑰𝑶𝑵𝑺 🏆

🇨🇮 Côte d’Ivoire are crowned African Champions for the third time in their history! 🥇#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/Y2xx7l1JAb

— CAF (@CAF_Online) February 11, 2024