Luego de dos décadas de estar entre la élite del basquetbol mundial, el pívot español, Marc Gasol, compartió el pasado miércoles que se despide de las duelas ante una rueda de prensa y un cortometraje que fue exhibido en el Cine Texas de Barcelona.

El atleta compartió una serie de declaraciones explicando sus razones para retirarse a sus 39 años, dejando ver que las cuestiones médicas influyeron bastante en la decisión:

“Es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado… Me tocaba hacerlo, si seguía jugando podía tener alguna consecuencia grave, cuando tienes una edad avanzada y tienes dolores a diario, entiendes que estás llegando a tu fin”.

Te podría interesar: Empleada de tienda, es brutalmente golpeada por su gerente en Naucalpan

Sin embargo, el exjugador afirmó mantenerse dentro del mundo del basquetbol como presidente del Girona y a su vez busca pasar más tiempo de calidad con su familia:

“Tengo ganas de ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor amigo. El básquet te hace aislarte muchas veces y no estar presente como debes”.

Durante las dos décadas en las que estuvo activo, Marc consiguió forjar su legado y salir de la sombra de su hermano, Paul. Los éxitos de Gasol se ven mayormente reflejados con la selección española, siendo campeón del mundo en 2006 y 2019.

De manera internacional se hizo de un anillo de campeón en la NBA con los Toronto Raptors en 2019, así como dos medallas olímpicas de plata en Pekín 2008 y Londres 2012, dos campeonatos europeos en Polonia 2009 y Lituania 2011, entre muchos otros reconocimientos.

Te podría interesar: Novia decide no lanzar su ramo en su boda; se viraliza

“No cambiaría nada de estos 20 años, ni las cagadas, porque son las que te hacen evolucionar. No se me ha quedado ninguna espinita clavada, estoy muy orgulloso… Me llevo momentos vividos, que tienen más valor que cualquier trofeo”.

Al saberse de su retiro, cientos de seguidores de Gasol externaron su cariño y agradecimiento hacia el jugador.

– Final d’un capítol. Gràcies

– End of a chapter. Thank you

– Final de un capítulo. Gracias pic.twitter.com/p6qeigl4BE — Marc Gasol (@MarcGasol) January 31, 2024

OD