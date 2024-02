La actriz Bárbara de Regil protagoniza Lalola, serie que cuenta la historia de Lalo, un machista que es puesto en el cuerpo de una mujer, situación en la que reflexiona sobre los roles de la sociedad a través de una comedia con tintes dramáticos.

“Para mí es un honor haber hecho a Lalo y en la experiencia hacerle llegar al personaje varias consideraciones, por ejemplo, la de no poder salir en falda a las 2 de la mañana porque algo puede pasarle a diferencia de cuando es hombre.

Por si te lo perdiste: Sum 41 se despide de México como headliner del CMBA Punk Rock Fest 2024

“Estas ideas son pequeños destellos que van apareciendo a lo largo de la serie porque creo que de forma muy inteligente busca atrapar a la audiencia principalmente con la comedia y la experiencia mágica que vive el protagonista, te engancha pero no deja de visibilizar cosas que suceden en nuestra sociedad”, aseguró Bárbara en entrevista con este medio.

Luego de un encantamiento Lalo –interpretado por Diego Amozurrutia–, pasa de ser un mujeriego a ser él mismo en el cuerpo de una mujer y sufre en carne propia algunas actitudes de otros hombres hacia él.

Por si te lo perdiste: Patti Smith volverá a México con ‘Correspondences’ junto a Soundwalk Collective

“Yo vengo de una generación mucho más atrás y por supuesto que me ha tocado vivir y ver situaciones de violencia de género, pero también observar esa evolución de encontrarme a chavos y chavas mucho más sensibles.

“Ya podemos hablar de lo políticamente incorrecto, se siente más real la equidad de género, me siento orgullosa de lo que hemos logrado en la sociedad y contenta de ver que a mi hija le tocará una sociedad mejor y aunque todavía hay algunos aferrados al pasado, creo que poco a poco las cosas han ido cambiando”, agregó Cynthia Klitbo, quien participa en esta serie.

Por si te lo perdiste: A24 sigue la huella de los Talking Heads con un disco tributo

Esta cómica experiencia fue calificada como entretenida para su protagonista a la par que reflexiva para la versión de su personaje.

“Fue muy divertido dar vida al personaje, de verdad que no me pesaban los llamados ni nada por el estilo, la pasé muy bien, riendo todo el tiempo. Pero mi personaje no la pasó tan bien porque se dio cuenta que no está nada bonito que jueguen contigo, que te alburéen, que sí estás hablando con alguien te vea a los pechos antes que al rostro. Ya no es divertido cuando estás del otro lado. Sí cambia”, declaró De Regil.

Por si te lo perdiste: Adele se presentará en Múnich en un estadio diseñado especialmente para ella

Lalola es un argumento que se realizó previamente en dos versiones; la primera en Argentina en 2007 y la segunda en España durante el 2008, sin embargo, sus actrices contaron que no importa si vieron o no las otras comedias, pues esta tiene una chispa especial.

“Esta está adaptada al lenguaje mexicano, para la sociedad latinoamericana actual que verá retratada lo que vive actualmente, creo que incluso los temas que se tocan se pueden abordar y pensar diferente porque la gente en general está mucho más consciente de ellas”, finalizó Klitbo.

Por si te lo perdiste: Pautips se adapta en redes sociales

Esta serie cuenta con las actuaciones de Alejandro de la Madrid, Gonzalo García Vivanco, Alexis Ayala y Epy Vélez, entre otros.

Lalola estrenará a través de las pantallas de Vix+ mañana.