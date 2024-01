Hace cuatro décadas, en 1983, en el Hollywood Pantage Theatre, el cineasta Jonathan Demme se dispuso a filmar momentos de los Talking Heads en el escenario, mientras estos se encontraban promocionando su último álbum lanzado hasta esa fecha, el Speaking with Tongues (1983). Aquel ejercicio fílmico, filmado a lo largo de tres noches, se convirtió, luego de los menesteres clásicos de producción, en Stop Making Sense, una cinta que la revista Esquire calificó hace unos años como una de las mejores concert films de todos los tiempos.

La pequeña remembranza viene a cuento porque, luego de de que A24 anunciara el lanzamiento de la versión restaurada en 4K de Stop Making Sense a propósito del 40 aniversario, han anunciado también un álbum tributo con 16 canciones a su vez interpretadas por 16 artistas de distintas latitudes.

Ya en diciembre pasado la productora y distribuidora estadounidense había dicho que este álbum se encontraba, digamos, en planes. Incluso había anticipado que eran 16 los artistas que regrabarían, a su particular modo, los clásicos de la banda conformada por David Byrne, Chris Frantz, Tina Weymouth y Jerry Harrison.

Al calor del anuncio de todos los artistas la mañana de este miércoles, lo anticipó una publicación en la cuenta de X de A24, donde, en compañía de un miniclip de Paramore versionando Burning Down the Houses, hay un enlace que redirige a toda plataforma posible donde se puede escuchar la canción. En el video, podemos ver a Hayley Williams, la frontwoman de la banda, vistiendo un traje que remite al que Byrne usó en la clásica cinta de 1984.

Fightin' fire with fire 🔥 Paramore's Burning Down the House OUT NOW. https://t.co/3azpB4VpeE pic.twitter.com/X05PuEwbzK — A24 (@A24) January 31, 2024

Aunque no hay una fecha oficial de lanzamiento del Everyone’s Getting Involved: A Tribute to Talkings Head’s Stop Making Sense, –que es el nombre oficial del LP–, se hicieron públicos los nombres de las bandas y artistas que participarán en este proyecto, en cuyas filas sonarán nombres y acordes de: Paramore, Miley Cyrus, Lorde, girl in red, The National, Teezo Touchdown, Kevin Abstract, BADBADNOTGOG, Toro y Moi, Blondshell, DJ Tunez, Jean Dawson, Chicano Batman, The Linda Linda, Él Mató a un Policía Motorizado y The Cavemen.

Everyone's Getting Involved: A Stop Making Sense Tribute Album — coming soon. Featuring 16 tracks by 16 artists. pic.twitter.com/W3AA2vNEMJ — A24 (@A24) January 31, 2024

Esta versión restaurada de la cinta puede adquirirse directamente en formato físico y verse únicamente en algunos cines seleccionados de Londres, Estados Unidos y Canadá.