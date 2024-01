Esta noche se llevará a cabo la entrega de los TikTok Awards 2024, en donde Paula Galindo está nominada en la categoría #TikTokBeauty, pero asegura que para llegar hasta aquí se ha tenido que adaptar a las nuevas tecnologías.

Pionera en el mundo del internet, donde se conoce como Pautips, cuenta con más de 20 millones de seguidores en diferentes plataformas y a lo largo de una década ha vivido una serie de transformaciones tecnológicas y se ha adaptado a las nuevas plataformas digitales.

“Obviamente, el horizontal que estaba hace diez años no es el mismo, la gente quiere un contenido muy rápido, tutoriales en los que les des una idea, pero no muy extensos, e irse acoplando”, declaró a este medio la tiktoker.

Desde 2012, la colombiana ingresó al mundo de YouTube, plataforma en la que comparte sus tips de belleza y sigue cosechando seguidores gracias a las nuevas redes sociales. Sin embargo, confiesa que la forma de hacerlo es muy diferente.

“Antes uno grababa un montón, todo se hacía paso a paso, era un contenido de calidad, pero ahora sólo se muestran pequeños clips, ciertas partes del contenido se botan a la basura, la gente no tiene la atención para ver videos de media hora o 20 minutos”, agregó.

Pero no todo es malo para esta influencer ya que puede sacar un beneficio de TikTok y conoce bien lo que debe hacer en cada app.

“Al día intento subir contenido, pero la verdad como son tantas plataformas, hay semanas que no posteo nada. Sin embargo, sé qué hacer para cada una de las redes sociales; en Instagram es un poco más de tutoriales, en TikTok son cosas más orgánicas, entonces va cambiando”, compartió.

Pautips ha sido galardonada con varios premios, pero más allá de eso hay otra de las cosas que la caracterizan, como su autenticidad y el ser transparente, mientras muestra su vida como casada, viajes y más.

“Eso me mantiene vigente y ser real con la gente, si me equivoco pido disculpas, si estoy pasando por un momento difícil lo comento, entonces las personas no me ven como una celebridad sino como una persona muy cercana y así es como quiero que me vean”, subrayó.

A más de una década de dar consejos y casarse, Paula iniciará en el rubro empresarial próximamente.

“He trabajado con muchas marcas, sé muy bien cómo se mueve la industria. Me gustaría enfocarme en mi línea de maquillaje que espero vender pronto en Latinoamérica, más en México, de donde son la mayoría de mis seguidores”.

Pautips considera que sus seguidores han sido importantes. “Me dicen que los he apoyado en sus momentos más difíciles, que los he inspirado a seguir adelante, que los motivo con mi historia de vida, con mi positivismo, entonces eso es lo que me impulsa a continuar con mi material”, concluyó.