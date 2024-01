Tras confirmarse el regreso del máximo goleador de la Selección Mexicana al equipo que lo formó como profesional, diversas personalidades han hecho mención del reciente refuerzo del Dope Guadalajara.

Entre los mensajes más emotivos destaca el publicado por el Manchester United, equipo que compró al mexicano en 2010 y con quienes Hernández jugó hasta 2014, además de un video especial con su ex entrenador Sir Alex Ferguson.

“Antes que nada quiero felicitarte por tu regreso a tu antiguo club en México. Ahí fue donde te encontré y dónde todo comenzó. Fuiste un jugador fantástico para nosotros. Tuviste una gran carrera y creo que ahora vas a tener la oportunidad de compartirles tu experiencia a todos los jugadores de tu viejo club. Saludos a tu familia, que la pases muy bien y que vengan más goles”, señaló el histórico ex estratega escocés.

Posterior a dicha publicación que ya circula en las redes sociales del cuadro británico, el delantero de 35 años le respondió al club y a Sir Alex, con otro mensaje de agradecimiento, en el que recalca el honor de haber jugado para uno de los mejores entrenadores en la historia del futbol.

“Poder decir que fue uno de tus jugadores es uno de mis mayores logros. Y a mi otra familia Manchester United, gracias por dejarme ser parte de su historia. Los amaré por siempre. Una vez rojo, siempre seré rojo”.

Boss, there’s no words to describe how much you mean to me. Been able to say I was one of your players is one of my biggest achievements. THANK YOU!

And to my other family @ManUtd thank you for letting me be part of your history. Will love you forever. Once a red always a red.… https://t.co/UZXxZ9kSxc

— Javier “Chicharito” Hernandez (@CH14_) January 24, 2024